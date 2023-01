Staatssekretärin Mayer: Anna Baar ist neues Mitglied im Kunstsenat

Wien (OTS) - Die Autorin Anna Baar ist neues Mitglied des Österreichischen Kunstsenats. Sie folgt damit auf den 2022 verstorbenen Literaten Gerhard Roth. Das haben Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer und Kunstsenat-Präsident Josef Winkler heute bekanntgegeben.

„Anna Baar glaubt an die Kraft der Literatur, sie fordert von sich und der Sprache alles. Anna Baar ist ein Glücksfall für die Kunst des Erzählens und ich freue mich sehr, dass sie als wichtige, weibliche Stimme der Gegenwartsliteratur Mitglied in diesem wichtigen Beratungsgremium wird“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

„Anna Baar mit ihrem avantgardistischen Werk und ihrem außergewöhnlichen Sprachgefühl wird eine spannende Erweiterung für den Kunstsenat sein. Wir heißen sie in unserem Kreis auf das herzlichste Willkommen“, so Josef Winkler, Präsident des Österreichischen Kunstsenats.

Der 1954 gegründete Österreichische Kunstsenat ist ein Gremium von einundzwanzig Künstlerpersönlichkeiten aus den Bereichen Architektur, bildende Kunst, Literatur und Musik. Seine Aufgabe besteht darin, die Anliegen der Kunst in der Öffentlichkeit zu vertreten und die öffentlichen Stellen in wichtigen Fragen der Kunst zu beraten. In die Kompetenz des Kunstsenats fällt das Vorschlagsrecht für den Großen Österreichischen Staatspreis und für die Berufung der Staatspreisträgerinnen und Staatspreisträger in den Kunstsenat.

Erst letzte Woche hat Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer den Großen Österreichischen Staatspreis an Anna Baar verliehen. Der mit 30.000 Euro dotierte Preis gilt als höchste Kultur-Auszeichnung der Republik.



