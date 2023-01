Hörl: Neues Paket bringt wichtigen Impuls zur Stärkung der Schulsportwochen

WKÖ-Seilbahnen-Obmann begrüßt zusätzliche Mittel von 300.000 Euro sowie neue Plattform zur Organisation der Sportwochen

Wien (OTS) - Franz Hörl, Obmann des Fachverbands Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), begrüßt das heute präsentierte Unterstützungspaket zur Förderung der Schulsportwochen. „Es freut mich besonders, dass in Zukunft 300.000 Euro zur Verfügung stehen, um auch jenen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an den Sportwochen zu ermöglichen, die unter finanziell erschwerten Bedingungen aufwachsen“, so Hörl.

Das Modell der Schulsportwochen sei ein unverändert erfolgreiches, das nicht nur gesundheitlich, sondern vor allem auch im Sinne des Gemeinschaftssinnes wirke. „Dank der neuen Plattform wird dieses wichtige Instrument gestärkt: Das neue Tool vereinfacht die Planung für Lehrkräfte, verbessert das Informationsangebot für Eltern und ihre Kinder und das One-Stop-Shop-Prinzip macht die gesamte Organisation einfacher“, so Hörl, der dabei unter anderem Bildungsminister Martin Polaschek, Sportminister Werner Kogler und WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz für die Initiative dankt. „Auch mit Blick auf das Skifahren stellt das neue Paket einen zusätzlichen Motor dar, um wieder vermehrt junge Menschen für die Piste zu begeistern. Die Schulsportwochen samt zusätzlicher finanzieller Unterstützung sind dafür neben den zahlreichen Anstrengungen des Fachverbandes sowie der Seilbahnunternehmer ein wichtiger Baustein“, betont Hörl. (PWK025/DFS)

