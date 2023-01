Toto: Fünffachjackpot stockt zum Sechsfachjackpot auf: 130.000 Euro warten

Zwei Zwölfer zu je 4.236,90 Euro und weiterhin Jackpot in der Torwette

Wien (OTS) - Zum sechsten Mal in Folge blieb nun schon ein Dreizehner aus, und damit wurde aus der Garantierunde, gepaart mit dem Fünffachjackpot in weiterer Folge zum Sechsfachjackpot, bei dem es am kommenden Wochenende um etwa 130.000 Euro geht.

Zwei Spielteilnehmer:innen glückte ein Zwölfer, und dafür erhalten sie jeweils mehr als 4.200 Euro. Die Gewinne gehen in die Steiermark und nach Niederösterreich.

In der Torwette wurde der Mega-Jackpot im ersten Rang erneut nicht geknackt, und auch im zweiten Rang geht der Jackpot in eine weitere Runde.

Annahmeschluss für die Runde 5 ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 4

6fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 115.692,54 – 130.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 4.236,90 8 Elfer zu je EUR 235,30 61 Zehner zu je EUR 61,70 176 5er Bonus zu je EUR 8,90

Der richtige Tipp: 2 2 2 X 1 / 1 2 2 2 X 2 1 2 X 1 2 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 19.240,08 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.484,06 Torwette 3. Rang: 9 zu je EUR 78,10 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 163.964,80

Torwette-Resultate: 0:2 0:2 1:+ 0:0 2:1

