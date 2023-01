UK-Reindl/Stürzenbecher: Nächste Runde mit Zeugenbefragung

Nächsten Puzzlesteine für das Gesamtbild bei der UK-Wien-Energie am Mittwoch

Wien (OTS) - In der bevorstehenden 4. Sitzung zur UK-Wien-Energie sind weitere zwei Zeugen geladen. Der Generaldirektor der Wiener Stadtwerke Martin Krajcsi und Magistratsdirektor Dietmar Griebler.

"Mit Dietmar Griebler wird auch erstmals das Vorgehen des Magistrats dargelegt werden. Die wenigsten kennen die behördlichen Prozesse, um sich von außen ein verlässliches Bild zu machen. Dasselbe gilt auch für die stadteigenen Unternehmen. Daher ist jede Information die wir bekommen, ein wichtiger Puzzlestein im Sinne der Aufklärung", sagt Thomas Reindl, Fraktionsvorsitzender der SPÖ in der UK-Wien-Energie.

Zwt.: Hohe Anzahl einstimmiger Beschlüsse

In der Untersuchungskommission zur Causa Wien Energie liegen vor der 4. Sitzung 176 Beweisanträge vor. Das ist im Vergleich zu anderen UKs eine vergleichsweise hohe Zahl. Bei der UK zum Krankenhaus Nord waren es am Ende insgesamt 199 Anträge.

Unabhängig von der hohen Zahl ist der hohe Prozentsatz von einstimmigen Beschlüssen mit rund 80% positiv.

"Die hohe Zahl an einstimmigen Beschlüssen werte ich als gutes Zeichen im Interesse der gemeinsamen Aufklärung aller Fraktionen. Wir zeigen als SPÖ auch, dass wir intensiv mitarbeiten um Klarheit zu schaffen. Wir setzen weitern darauf Fakten zu sammeln und danach zu bewerten", sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPÖ Kurt Stürzenbecher.

In den bisherigen Aussagen haben fünf der fünf geladenen Zeugen bzw. Auskunftspersonen gesagt, dass die Entwicklungen am Energiemarkt in dieser Extreme nicht vorherzusehen war.

In der letzten Sitzung haben Wiener Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Weinelt und Michael Strebl, Vorsitzender der Geschäftsführung ausgesagt, dass der fehlende Schutzschirm für Europa bzw. für Österreich die Lage für das Alltime-High im Sommer massiv verschärft hat.

