„Report“ über die Folgen der Landtagswahl in Niederösterreich

Am 31. Jänner um 21.05 Uhr in ORF 2; zu Gast im Studio: Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler und Politikberater Thomas Hofer

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 31. Jänner 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Wahl-Folgen

Nach dem Wahlergebnis in Niederösterreich richten sich alle Blicke auf die schon bald bevorstehenden Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg sowie auf den Bund: Welche Schlüsse zieht die ÖVP nach dem historischen Absturz in ihrem einstigen Kernland und wer regiert dort künftig mit wem? Stellt sich in der SPÖ nach dem Absturz auf Platz 3 auf Bundesebene nun endgültig die Führungsfrage? Und lassen sich für die FPÖ auch in Kärnten und Salzburg ähnlich satte Zugewinne erwarten? Welche Schlüsse ziehen die jeweiligen Parteien für einen bevorstehenden Dreikampf im Bund? Martin Pusch und Alexander Sattmann mit einem analytischen Ausblick auf die kommenden Monate.

Live im Studio ist der Bürgermeister von Traiskirchen Andreas Babler (SPÖ), Politikberater Thomas Hofer analysiert die Wahl-Folgen im Studio.

Trotz Freispruch ruiniert?

Freigesprochene Angeklagte in einem Strafverfahren bleiben in Österreich auf den Kosten ihrer Verteidigung weitgehend sitzen. Sie bekommen nur einen minimalen Pauschalbeitrag als Ersatz für Prozess-und Anwaltskosten. Nach jahrelangen Verfahren sind sie nicht nur einer großen Belastung ausgesetzt, sondern oft auch finanziell ruiniert. In anderen Ländern wie z. B. Deutschland gibt es bereits eine angemessene Entschädigung. Fachleute fordern schon länger eine Reform. Wie könnte eine solche aussehen und wie realistisch ist die Umsetzung? Eine Recherche von Sophie-Kristin Hausberger und Helga Lazar.

Sport-Förderungen mit Zukunft?

Der Klimawandel wirft die Frage auf, wie sinnvoll öffentliche Förderungen für niedrig gelegene Skigebiete noch sind. Klimaforscher rechnen damit, dass vor allem Gebiete unter 1.500 Meter Seehöhe künftig keine Schneesicherheit mehr haben werden. Der „Report“ hat sich angesehenen, was das etwa für das Skigebiet Mariazell in der Steiermark bedeutet, wo in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Euro Steuergeld investiert wurden. In Bad Leonfelden in Oberösterreich ist wiederum ein neues Langlaufzentrum geplant – ebenfalls eine Millioneninvestition des Landes. Der Betreiber hofft, mit sogenanntem Snowfarming warmen Wintern trotzen zu können. „Thema“, „Report“ und „Eco“ sehen sich in einer gemeinsamen Recherche an, welche Zukunft Wintersport und dessen Förderung in Österreich hat. Für den „Report“ berichtet Yilmaz Gülüm.

