TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg „Schule digital – Bildung nach Corona“ am 5. Februar um 18.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Homeschooling“, „Distance Learning“, „Web-Meetings”:

Begriffe, die seit dem Frühjahr 2020 aus keinem Klassenzimmer mehr wegzudenken sind. Kurz zuvor hieß es noch: Unser Bildungssystem hinkt der Digitalisierung hinterher. Welche neuen Lehr- und Lernformen hat Corona in unsere Schulen gebracht? Wo profitieren Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte von den neuen Methoden, und inwiefern gehört digitaler Unterricht inzwischen zum Schulalltag? In dieser TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg wird gezeigt, wie Volks- und Mittelschulen, aber auch AHS und BHS mit den neuen Möglichkeiten umgehen und wohin die Reise gehen soll.

„Schule digital – Bildung nach Corona“ ist am Sonntag, dem 5. Februar 2023, um 18.25 Uhr in der Reihe „Österreich-Bild am Sonntag“ in ORF 2 zu sehen.

Gestaltung: Ines Hergovits-Gasser

Kamera: Mike Tavera

Ton: Bernhard Waibel

Schnitt: Rosa Natter

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Stroj

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at

vorarlberg.ORF.at