Die Politik-Woche in ORF III: Sondersendung „Der Wissens-Check zur Energiekrise“ am 2. Februar

Außerdem: Nationalratssitzungen am 31. Jänner und 1. Februar

Wien (OTS) - Die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine bekommt auch die österreichische Bevölkerung zu spüren. Viele Menschen können sich die Kosten für Strom und Gas nicht mehr leisten und stehen vor dem finanziellen Ruin. ORF III widmet sich am Donnerstag, dem 2. Februar 2023, in einer Hauptabendsendung dem Thema Energie. Im umfassenden „ORF-III-Wissens-Check zur Energiekrise“ (20.15 Uhr) sprechen ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher und ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer mit Vizekanzler Werner Kogler (Die Grünen), Christoph Badelt (Präsident des Fiskalrates), Walter Boltz (ehem. Vorstand E-Control) sowie weiteren führenden Expertinnen und Experten des Landes. ORF III konfrontiert sie mit den wichtigsten Fragen und Sorgen rund um dieses Thema. Wo kann Österreich künftig sein Gas herbekommen, wenn Russland nicht mehr liefert? Wie wird der Umstieg auf erneuerbare Energien vorangetrieben? Wie bleibt das Heizen leistbar? Und welche Hilfe gibt es für Menschen, die jetzt schon die Strom-Gas-Rechnung nicht mehr bezahlen können? In dieser 90-minütigen Live-Sondersendung bietet ORF III Aufklärung und Orientierung.

Noch mehr Politik gibt es diese Woche in ORF III bereits am Dienstag und Mittwoch, dem 31. Jänner und 1. Februar, ab 9.05 Uhr mit der Übertragung der beiden Plenarsitzungen des Nationalrats, die ORF 2 an beiden Tagen ebenfalls überträgt (von 9.05 Uhr bis 13.00 Uhr). Am Dienstag auf dem Programm stehen u. a. der Beschluss „Energiekostenzuschuss 2“ und eine Diskussion über die Beteiligung Österreichs an EU-Finanzhilfen für die Ukraine. In einer Aktuellen Stunde thematisieren die Grünen den Kinderschutz, danach greift die SPÖ in einer Aktuellen Europastunde das Thema leistbare Energie auf. Christine Mayer-Bohusch, Anna Stahleder und Astrid Wibmer kommentieren die Geschehnisse.

Am zweiten Sitzungstag des Nationalrates geht es um die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern, und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) stellt sich einer Fragestunde. Gleich zwölf Volksbegehren stehen auf der Tagesordnung, die Debatten zur Einschränkung von Tiertransporten und zum Antikorruptionsvolksbegehren sollen abgeschlossen werden. Auch eine weitere Anhebung des Regelpensionsalters für Frauen steht vor dem Beschluss. Es kommentieren Anna Stahleder und Astrid Wibmer.

