20. Bezirk: Gesprächsabend „Sufismus und Mevlana Rumi“

Anmeldungen für Mittwoch, 1. Februar: office@aktionsradius.at

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“ beschäftigt sich von Ende Jänner bis Ende März in mehreren Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt „Mystik“ und erörtert dabei die spannenden Thematiken „Spiritualität, Zen, Christliche Mystik, Buddhismus, Sufismus und Schamanismus“. Am Mittwoch, 1. Februar, findet ab 19.00 Uhr im „Aktionsradius Wien“-Vereinslokal (20., Gaußplatz 11) ein Gesprächsabend statt, bei dem die Kapitel „Sufismus und Mevlana Rumi“ behandelt werden. Rosina-Fawzia Al-Rawi Al-Rifai (Orientalistin) und Gernot Galib Stanfel (orientalischer Musik-Therapeut) sprechen mit der Moderatorin Andrea Hiller über den bedeutenden islamischen Dichter Mevlana Rumi, der 1207 geboren und 1273 gestorben ist. Die Besucher*innen hören Wissenswertes zu den Bereichen „Islamische Mystik und Drehtanz“. Der Eintritt ist gratis, Spenden werden erbeten. Das Vereinsteam ersucht um telefonische Anmeldungen unter der Rufnummer 332 26 94 oder per E-Mail: office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Gernot Galib Stanfel: www.gernot-galib-stanfel.com

Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse