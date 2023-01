Vielfalt erleben - eine Reise durch das Melker Alpenvorland

"Erlebnis Österreich" am Sonntag, 5. Februar 2023, 16.30 Uhr, ORF 2

St. Pölten (OTS) - Geografisch zwischen der Donau und dem Ötscher gelegen, bietet das Melker Alpenvorland weite Ausblicke in die sanft-hügelige Landschaft. Die Region ist von Landwirtschaft geprägt und stolz auf ihre Vielfalt an regionalen Spezialitäten. Handwerk und Tradition finden hier genauso ihren Platz wie Kultur- und Sportbegeisterte: ob auf einem der vielen Radwege, am wanderbaren Römerweg oder mit dem Paragleiter durch die Lüfte segelnd. Dieses „Erlebnis Österreich“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestalter: Thomas Zeller & Christine Lechner, Kamera: Thomas Zeller) widmet sich der Region im Jahresverlauf: von den ersten zarten Blüten im Frühjahr über die warmen Sommermonate und die goldenen Herbsttage bis hin zu den verschneiten Voralpengipfeln während der kalten Jahreszeit.

Egal ob beim Rundwanderweg, auf dem man mehr als die Hälfte der Alpenvorlandgemeinden durchquert oder auf dem Radweg Krumpe zwischen Mank und Bischofstetten entlang der Trasse der ehemaligen Schmalspurbahn - zu erkunden gibt es viel.

Ein Handwerksbetrieb, der seine Produkte in die ganze Welt verschifft, ist der Manker Instrumentenbauer Schagerl. Blechblasinstrumente auf höchstem Niveau, wie für die vielfach ausgezeichnete Musikergruppe Mnozil Brass, James Morrison oder für die niederösterreichische Trompeterin Selina Ott, werden hier in sorgfältiger Handarbeit gefertigt.

Landwirtschaftlich geprägt, entscheiden sich im Melker Alpenvorland neben der klassischen Schweine- und Rinderzucht immer mehr (Klein-)Bauern für die Haltung von Schafen. Deren Wolle wird in der Region, in der Gemeinde Texingtal von der Wollwerkstatt zu Matratzen, Decken, Auflagen und Filz verarbeitet.

In der Marktgemeinde Ruprechtshofen betreibt der Sammler Günter Freinberger das Pindigiland. Dieses Flipper- und Jukeboxmuseum beheimatet eine der größten und wertvollsten Flippersammlungen Europas. Aktuell befinden sich über 570 Flipper und Musikboxen in diesem kuriosen Museum.

Das Melker Alpenvorland - die Doku aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich bringt dem Publikum dieses vielfältige Fleckchen Erde mit vielen Einblicken näher.

