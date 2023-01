bike-austria Tulln von 3. bis 5. Februar

Custom Bikes, ATV und Quads

Tulln (OTS) - Rechtzeitig vor Saisonstart - von 3. bis 5. Februar - präsentieren 160 Firmen 380 Marken auf der bike-austria Tulln. Die Top-Player der Branche sind dabei und das Angebotsspektrum reicht von Motorrädern, Rollern, E-Bikes, Verbrennungs- und Elektroantrieben sowie Anhängern bis hin zu Teilen und Zubehör für motorisierte Zweiräder sowie ATV & Quads. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Kinder-Trial sowie einem umfangreichen Aktivitätsprogramm für alle motorradbegeisterten Kids.

Custom Bikes auf der bike-austria Tulln

Spock Expert bringt ein Stück der streng limitierten Brough Superior Anniversary

Die Brough Superior feierte bereits 2019 ihre hundertjährige Geschichte mit einer luxuriösen Inkarnation der „S.S.100“ und der „Pendine“. Das Jubiläumsmotorrad kombiniert die klassischen DNA der „S.S.100“ und die einzigartige Technologie der „Pendine“ mit dem Besten, was moderne Handwerkskunst zu bieten hat. Ausgestattet mit Goldschmiede- bis hin zu edlen Sattelarbeiten. Brough Superior hat nur 100 Stück dieser prächtigen Motorräder hergestellt und jedes Stück der limitierten Motorräder trägt das Wappen „100“ auf der Seite und ist auch nummeriert. Spock Expert bringt ein Bike der limitierten Auflage auf die bike-austria nach Tulln.



Die nächste Generation der Indian Pursuit

Mit der Einführung der Indian Pursuit wird die nächste Generation amerikanischer V-Twin-Touring-Performance vorgestellt. Ausgestattet mit dem flüssigkeitsgekühlten Power Plus-Motor, nahtlos verknüpfter, fahroptimierender Technologie, einer rahmenfesten Verkleidung und einer Vielzahl an Touring-Annehmlichkeiten, stellt sich die Indian Pursuit einem hohen Anspruch: die derzeit überzeugendste amerikanische Tourenmaschine zu sein.

FTR Championship Edition

Die limitierte FTR erinnert an fünf aufeinanderfolgende American Flat-Track Meisterschaften mit authentischer Rennlackierung, Karbonoberflächen und Premium Komponenten. Die limitierte FTR, von der weltweit nur 400 Exemplare erhältlich sind und von der nur 150 nach Europa kommen, ermöglicht es Rennfans aus aller Welt, sich der Indian Wrecking Crew anzuschließen und die fünf aufeinanderfolgenden American Flat-Track Meisterschaften des Teams zu feiern. Inspiriert von der siegreichen Flat-Track-Rennmaschine FTR750, trägt die FTR Championship Edition die authentische Rennlackierung und eine Erinnerungslünette von Indian Motorcycle Racing, auf der jede Meisterschaftssaison abgebildet ist.

Indian Scout Line Up

Die robuste Indian Scout Modellreihe bietet sowohl klassische als auch moderne Designs. Die Scout, Scout Bobber und Scout Bobber Twenty sind mit dem 1133 ccm (69 cubic-inch) und 94 PS starken Motor ausgestattet und zeichnen sich durch eine niedrige Sitzhöhe und ein wendiges Handling aus. Die Scout Modellreihe 2022 erhält eine neue Lackierung, die das ikonische Erscheinungsbild und die Linienführung des Motorrads weiter aufwertet. Alle Indian Motorcycles und verschiedenste Modelle der Brough findet man auf der bike-austria Tulln bei Spocks Motorcycles und Spock Expert.

ATV und Quads auf der bike-austria Tulln

Das Powersportcenter Allrad Horn in Judenburg präsentiert die Can-Am Spyder in allen Facetten. Die exklusive Y-förmige Chassis Ausführung und sieben Fahrzeugtechnologien wie z.B: ABS, Traktionskontrolle, Stabilitätskontrolle halten die Can-Am Spyder Roadster fest auf der Straße, sodass man Spaß an einer sicheren Fahrt und einem großartigen Fahrgefühl hat. Weiters werden noch die Can-Am Ryker sowie die Offroad Modelle BRP ATV und QUAD präsentiert. Die Firma Kuma ist mit Marken wie Yamaha, Linhai, Goes und Kayo Fahrzeuge vertreten.

Mehr Informationen findet man auf: www.bike-austria.at

Termin: 3. bis 5. Februar 2023

Öffnungszeiten:

Freitag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 12,-

Ermäßigte Tickets (Studenten und Gruppen ab 20 Personen): EUR 10,-

Jugendliche von 14 bis 18 Jahre: EUR 8,-

Kinder von 6 bis 14 Jahre: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Rückfragehinweis:

Arge 2Rad

Generalsekretärin

Mag. Karin Munk

Paul Troger Gasse 30

3003 Gablitz

office @ arge2rad.at

www.arge2rad.at

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at