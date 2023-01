CORUM Immobilienfonds im Jahr 2022

Dynamische Performance durch stabile Mieteinnahmen, erfolgreiche Immobilienverkäufe und Anteilspreiserhöhungen

Durch die Kumulierung der monatlichen Dividenden, der Sonderdividenden aus Kapitalgewinnen und der Erhöhung des Anteilspreises verzeichnen die Fonds eine reale Performance* von 11,01 % für CORUM Origin, 9,14 % für CORUM XL und 11,86 % für CORUM Eurion. Reale Performance nennen wir sie deshalb, weil sie direkt auf den Konten unserer Investorinnen und Investoren landet. Und Achtung: Sie ist nicht mit der am Markt gerne genannten „Gesamtperformance“ zu verwechseln, die zwar die Wertsteigerung des Vermögens beinhaltet, jedoch nicht über die Erhöhung des Anteilspreises an die Investoren weitergegeben wird. Frédéric Puzin, CORUM Gründer und CEO 1/2

Es gibt eindeutig ein Vor und ein Nach 2022: Krieg in der Ukraine, Inflation, steigende Zinsen, wirtschaftliche Verlangsamung und Rezessionsrisiko. Die Welt hat sich am Ende dieses ereignisreichen Jahres verändert, mit einem Krieg in Europa, der die Finanzmärkte Anfang 2022 stark erschütterte: Der Aktienmarkt beendet das Jahr mit einem Verlust von 9,5 % (Eurostoxx 50-Index), der Markt für 10-jährige deutsche Staatsanleihen, die als "risikofrei" bezeichnet werden, mit einem Verlust von 21,6 %** und der Markt für europäische Hochzinsanleihen mit einem Verlust von 9,4 % (IBOXXMJA-Index) ** Frédéric Puzin, CORUM Gründer und CEO 2/2

Wien (OTS) - Trotz eines weltweit turbulenten Jahres 2022 erreichen die CORUM Immobilienfonds einmal mehr ihre Ziele. Die ausgeschütteten Renditen und die im Jahr 2022 durchgeführten Anteilspreiserhöhungen ergeben in Summe eine reale Performance* von jeweils rund 10 % - sowohl für CORUM Origin wie auch CORUM XL und CORUM Eurion. Die drei Fonds sind aktuell in 17 Ländern investiert. 2022 erwarb die Vermögensverwaltungsgesellschaft 45 Immobilien zu einem Gesamtpreis von über 1,2 Mrd. Euro.

Frédéric Puzin, CORUM Gründer und CEO, zur aktuellen Marktsituation: " Es gibt eindeutig ein Vor und ein Nach 2022: Krieg in der Ukraine, Inflation, steigende Zinsen, wirtschaftliche Verlangsamung und Rezessionsrisiko. Die Welt hat sich am Ende dieses ereignisreichen Jahres verändert, mit einem Krieg in Europa, der die Finanzmärkte Anfang 2022 stark erschütterte: Der Aktienmarkt beendet das Jahr mit einem Verlust von 9,5 % (Eurostoxx 50-Index), der Markt für 10-jährige deutsche Staatsanleihen, die als "risikofrei" bezeichnet werden, mit einem Verlust von 21,6 %** und der Markt für europäische Hochzinsanleihen mit einem Verlust von 9,4 % (IBOXXMJA-Index) ** "

Für die stabile Performance der eigenen Immobilienfonds nennt Puzin drei relevante Hebel: Zum einen regelmäßige Mieteinnahmen, die von soliden Mietern gezahlt und in Form von monatlichen Dividenden an die Investoren ausgeschüttet werden.

Der zweite Treiber ist die Ausschüttung von Gewinnen aus Immobilienverkäufen, die von CORUM Origin und CORUM XL getätigt wurden. Besonders zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang der Verkauf eines Gebäudes in Frankfurt im Dezember des Vorjahres, das sich seit 2015 im Portfolio von CORUM Origin befand. Die Transaktion führte zu einem Gewinn von fast 24 Millionen Euro, was beinahe einem Drittel des Kaufpreises entspricht.

Zusätzlich wurde für alle drei Immobilienfonds im 2. und 3. Quartal 2022 eine deutliche Steigerung des Anteilspreises vorgenommen: in der Höhe von +4,13 % für CORUM Origin, +3,17 % für CORUM XL und + 5,39 % für CORUM Eurion.

Ergebnisse 2022 über selbst gesetzten Zielen

Der Flagshipfonds CORUM Origin beendete das Jahr 2022 mit einer Performance von 6,88 % (IRR**** über 10 Jahre von 7,06 %) und lag damit bereits das 11. Jahr in Folge über oder genau auf seinem Ziel von 6 %.

Der jüngere CORUM XL schloss mit 5,97 % (IRR über 5 Jahre von 5,34 %) und damit das sechste Jahr in Folge über den angestrebten 5 %.

Der jüngste Immobilienfond CORUM Eurion, der in Österreich aktuell noch nicht zur Zeichnung zugelassen ist, erreichte eine Gesamtjahresperformance von 6,47 %. Er liegt somit das dritte Jahr in Folge über seinem Ziel von 4,5 % für Rendite*** und IRR.

Frédéric Puzin, CORUM Gründer und CEO: „ Durch die Kumulierung der monatlichen Dividenden, der Sonderdividenden aus Kapitalgewinnen und der Erhöhung des Anteilspreises verzeichnen die Fonds eine reale Performance* von 11,01 % für CORUM Origin, 9,14 % für CORUM XL und 11,86 % für CORUM Eurion. Reale Performance nennen wir sie deshalb, weil sie direkt auf den Konten unserer Investorinnen und Investoren landet. Und Achtung: Sie ist nicht mit der am Markt gerne genannten „Gesamtperformance“ zu verwechseln, die zwar die Wertsteigerung des Vermögens beinhaltet, jedoch nicht über die Erhöhung des Anteilspreises an die Investoren weitergegeben wird. “

* Jährliche Rendite + Anteilspreiserhöhung im Jahr 2022

** Quelle: Bloomberg

*** Rendite: Ausschüttungsquote, definiert als Bruttodividende vor französischen und ausländischen Abgaben (die vom Fonds für den Investor gezahlt werden), die für das Jahr N ausgeschüttet wurde (einschließlich außerordentlicher Zwischenzahlungen und Sonderdividenden, 0,94 % für CORUM Origin und 0,11 % für CORUM XL im Jahr 2022), geteilt durch den Zeichnungspreis am 1. Januar des Jahres N des Anteils. Dieser Indikator dient zur Messung der jährlichen finanziellen Performance der CORUM Immobilienfonds.

**** Der interne Zinsfuß (IRR) misst die Rentabilität der Investition über einen bestimmten Zeitraum. Er berücksichtigt die Entwicklung des Anteilswerts und die über den Zeitraum ausgeschütteten Dividenden sowie die vom Investor getragenen Zeichnungs- und Verwaltungskosten.

Hinweis: Immobilien-Investmentfonds sind eine Immobilienanlage. Es handelt sich um langfristige Investitionen, die keine Rendite- oder Performancegarantie bieten und das Risiko von Kapitalverlusten bergen. Die Erträge sind nicht garantiert und hängen von der Entwicklung der Immobilienmärkte und der Wechselkurse ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

CORUM Investments ist eine Marke von Corum Asset Management. CORUM Origin ist ein SCPI, der von CORUM Asset Management verwaltet wird. CORUM Origin, visa SCPI n ° 12-17 vom AMF am 24/07/2012. CORUM XL ist ein SCPI, der von CORUM Asset Management verwaltet wird. CORUM XL, visa SCPI n ° 19-10 vom AMF am 28/05/2019. CORUM AM, 1 rue Euler 75008 Paris; AMF-Zulassung am 14. April 2011 unter der Nr. GP-11000012

