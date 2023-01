"Weihnachten im Schuhkarton" sammelt weltweit Geschenke für fast 10,6 Millionen Kinder

Berlin (ots) - Die globale Geschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton" wird in der Saison 2022/2023 fast 10,6 Millionen Kinder erreichen. Insgesamt wurden in den 13 Sammelregionen 10.559.907 Kartons mit Schulmaterialien, Spielzeug, Hygieneartikeln und anderen Geschenken auf den Weg gebracht, teilt die christliche Hilfsorganisation Samaritan's Purse mit. Das sind fast 95.000 mehr als im Jahr zuvor. "Wir sind dankbar, dass trotz Energiekrise und Inflation so viele Menschen Großzügigkeit zeigten und es ihnen ein Anliegen ist, Kindern durch ein Geschenk eine unvergessliche Freude zu machen und ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, Jesus Christus kennenzulernen", sagte Sylke Busenbender, Vorstand von Samaritan's Purse im deutschsprachigen Raum. In den kommenden Wochen laden die verteilenden Kirchengemeinden die beschenkten Kinder ein, in einem Nachfolgeprogramm mehr über den christlichen Glauben zu erfahren. Das zwölfteilige Kursprogramm mit dem Namen "Die größte Reise" stößt jedes Jahr bei Millionen Eltern und Kindern auf eine positive Resonanz. In diesen Tagen feiert die Aktion zudem einen besonderen Meilenstein: Der 200-millionste-Schuhkarton wurde an ein Kind in der Ukraine übergeben. Gepackt wurde er von Elizabeth Groff, die einst selbst in der Ukraine beschenkt wurde. Päckchenpacker aus aller Welt konnten in Online-Votings mit abstimmen, welcher Gegenstand im Namen ihres Landes in das besondere Päckchen eingepackt werden sollte. Im deutschsprachigen Raum wurden im vergangenen Jahr 291.554 Schuhkartongeschenke auf die Reise geschickt.

