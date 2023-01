FPÖ-Gruber zu Landtagswahl-Ergebnis in Niederösterreich: „ÖVP angezählt wie nie, SPÖ kein Angebot mehr“

Linz (OTS) - „Das gestrige Ergebnis der Landtagswahlen in Niederösterreich zeigt deutlich: Die ÖVP ist angezählt wie nie zuvor und die SPÖ ist für die Wähler kein Angebot mehr. Die Bürger haben sich für die FPÖ entschieden, weil wir echte Lösungen statt leerer Worthülsen bieten“, so der Landesparteisekretär der FPÖ Oberösterreich, LAbg. Michael Gruber in einer ersten Analyse. ******

Spannend sei der Umstand, betonte Gruber, „dass die ÖVP Niederösterreich, die die stärkste Landesorganisationstruktur vorweisen kann, es nicht mehr geschafft hat, die Menschen zu überzeugen. Vor allem in größeren Gemeinden, die die Auswirkungen der unkontrollierten Zuwanderung am meisten spüren, musste die ÖVP Federn lassen. Die Menschen schreiben der ehemaligen Innenministerin Mikl-Leitner und ihrer Partei offenbar zu Recht das Versagen der Bundes-ÖVP in der Asylpolitik zu. Die Aussagen der Spitzenkandidatin am Wahlabend zeigen indes, dass Selbstkritik eine Tugend ist, über die nur wenige verfügen. Wenn selbst eine so starke türkise Landesgruppe scheitert, so steht das für mich ganz klar als Symbol für den Zustand der Nehammer-Partei in ganz Österreich.“ (schluss) bt

