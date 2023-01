Ende der Apotheken-Schau im Bezirksmuseum Josefstadt

Wien (OTS/RK) - Seit März 2022 zeigt das Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) die gut besuchte Sonder-Ausstellung „Die Apotheken der Josefstadt“. Jetzt endet die Schau: Nur noch am Mittwoch, 1. Februar, in der Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr ist die kostenlose Besichtigung möglich. Die liebevoll gestaltete Doku erzählt die Geschichte der 5 Josefstädter Apotheken. Bis in das Jahr 1783 reichen die interessanten Rückblicke. Neben Angaben zu den einzelnen Geschäften berichtet die Ausstellung über einstmals gängige Arzneien. Historisches Bildermaterial und Texte werden mit Objekten aus vergangenen Zeiten umrahmt, darunter eine Waage, ein Mikroskop, ein Rezept sowie eine „Pillen-Maschine“. Kurator: Franz Biba. Die ehrenamtliche Museumsleiterin, Maria Ettl, beantwortet Fragen unter der Telefonnummer 403 64 15. Erteilung von Auskünften per E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

