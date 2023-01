AK-Pressekonferenz: Überwacht werden, nicht mitkommen - die Digi-Sorgen der Beschäftigten

Ergebnisse einer IFES-Umfrage zur Digitalisierung in Österreich und Best Prac-tice Projekte der Arbeiterkammer zur Gestaltung des Wandels

Wien (OTS) - 74 Prozent (!) der Beschäftigten in Österreich sind besorgt, dass es durch die Digitalisierung mehr Überwachung und Kontrolle geben wird. Auch der Druck, mithalten zu müssen und von den anderen abgehängt zu werden, machen vielen Arbeitnehmer:innen Kopfzerbrechen.

Im Rahmen einer Pressekonferenz wollen wir Ihnen diese und weitere Ergebnisse einer aktuellen IFES-Umfrage zur Digitalisierung in Österreich präsentieren.

Die Arbeiterkammern haben mit ihrem Zukunftsprogramm 2019 bis 2023 eine Digitalisierungsoffensive gestartet, bei der unter anderem rund 500 Projekte österreichweit gefördert werden, die dazu beitragen sollen, die Digitalisierung gerecht zu gestalten.

Was für eine bessere Digitalisierung in Österreich passieren muss und was die Digi-Sorgen der Beschäftigten sind, darüber informieren bei einer Pressekonferenz

Silvia Hruška-Frank, Direktorin der Arbeiterkammer Österreich

Christoph Hochwarter, IFES

Donnerstag, 2. Februar 2023 / 09.30 Uhr

AK Wien, Bibliothek

1040, Prinz-Eugen-Straße 20 - 22





Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter

www.arbeiterkammer.at/digi-sorgen

Fragen richten Sie bitte via E-Mail an sinisa.puktalovic @ akwien.at

Wir würden uns auch sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer

Redaktion bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

