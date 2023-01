Energy Act for Ukraine Foundation und Menlo Electric werden Photovoltaikanlagen für ukrainische Schulen und Krankenhäuser spenden

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Schulen und Krankenhäuser vor Unterbrechungen der Stromversorgung durch anhaltende Raketenangriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur zu schützen. Beide Organisationen suchen nach Partnern, die einen Beitrag zu den Programmen 100RESforSchools und 50RESforHospitals leisten, mit denen 150 Institutionen mit Solar- und Speicherlösungen ausgestattet werden sollen.

Die Energy Act for Ukraine Foundation und Menlo Electric, Vertriebspartner von Photovoltaik-Komponenten, werden gemeinsam Solar- und Speicheranlagen für Schulen und Krankenhäuser in der Ukraine entwickeln. In der ersten Phase der Zusammenarbeit wird die Stiftung zusammen mit Menlo Electric bis zu zehn ukrainische Krankenhäuser und Schulen mit Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von 300 kW ausstatten. Die Projekte sollen die Stromversorgung für die maßgeblichen Bedürfnisse von Schulen sowie chirurgischen und Intensivstationen von Krankenhäusern über hybride Solar- und Energiespeichersysteme sicherstellen.

Das erste Projekt der Stiftung wurde im November 2022 im Irpin Academic Lyceum „Mriya" abgeschlossen. Für den zweiten Standort, der gemeinsam mit Menlo Electric durchgeführt wurde, wählte die Stiftung das Irpin Lyceum No.1, das sich auf Kunst spezialisiert hat. Die Schule wurde während der Besetzung von Irpin im Frühjahr 2022 beschädigt, als sie zu einer Zuflucht für Schüler, Eltern und Lehrer wurde, während die Stadt unter schwerem Beschuss stand. Die Installation wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein.

„Unser Wohltätigkeitsprogramm CSR Energy for Power Your Future hat es sich zur Aufgabe gemacht, kostenlos photovoltaische Anlagen in Einrichtungen zu installieren, die sich um Kinder kümmern. Bisher wurden sieben Installationen fertiggestellt. Unsere Zusammenarbeit mit Energy Act for Ukraine erhöht diese Zahl auf 17. Wir werden 300 kW an Photovoltaik-Komponenten für Schulen und Kinderkrankenhäuser in der Ukraine spenden und liefern", so Bartosz Majewski, CEO von Menlo Electric.

„Unsere Projekte 100RESforSchools und 50RESforHospitals zielen nicht nur darauf ab, Einrichtungen sozialer und entscheidender Infrastruktur die Möglichkeit zu bieten, trotz Stromunterbrechungen zu funktionieren, sondern auch eine Grundlage für den nachhaltigen Wiederaufbau der Ukraine zu schaffen", so Yuliiana Onishchuk, Gründerin der Energy Act for Ukraine Foundation.

Für die folgenden Projekte suchen Menlo Electric and die Energy Act for Ukraine Foundation kontinuierlich nach Partnern und Spendern. Alle Parteien, die an der Unterstützung von ukrainischen Einrichtungen für Kinder interessiert sind, können gerne über https://www.energyactua.com/donate helfen.

