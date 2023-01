COBIN claims: Weiterer Erfolg in Massenschadenfall – Vergleich in schlagzeilenträchtiger Causa „Wienwert“

Kanzlei von Beirat Rechtsanwalt Mag. Lukas Aigner begleitete Schadenersatzzahlung für 343 Geschädigte

Wien (OTS) - Nach der Realisierung eines Rahmenvergleichs in einem Datenschutzfall für rund 2200 potenziell Betroffene (siehe OTS0148 12.01.2023) mit einem heimischen, ATX-notierten Konzern, meldete die gemeinnützige Plattform für kollektiven Rechtsschutz COBIN claims einen weiteren, erfolgreichen Abschluss einer Sammelaktion. In der Causa „Wienwert“ konnte die Kanzlei von Beiratsmitglied Rechtsanwalt Mag. Lukas Aigner für 343 betroffene Anleger einen ersten Vergleich aushandeln. An die Geschädigten wurde bislang ein Betrag von insgesamt rd. € 2,8 Mio. ausbezahlt.

Der früher als „Wiener Altbau-Spezialist“ gehandelte Immobilien-Konzern „Wienwert“ war 2018 in die Insolvenz geschlittert, es sind verschiedenste Gesellschaften betroffen. Die Angelegenheit entwickelte sich zu einem Wirtschaftskriminalfall, nach wie vor ermittelt die Staatsanwaltschaft in verschiedene Richtungen.

An COBIN claims hatten sich rund 500 Anlegerinnen und Anleger gewandt. Hinter dem Verein hatte sich somit die größte Geschädigten-Gruppe in dieser Causa versammelt. Ein erster Teil davon erhält jetzt Entschädigungen aus dem jüngst realisierten Vergleich. Es sind noch nicht alle Ansprüche geregelt und weiterhin diverse Gerichtsverfahren über Anlegeransprüche anhängig. Deshalb bestehen recht gute Chancen, dass die Geschädigten zukünftig noch weitere Beträge zurückerhalten werden.

Da der gemeinnützige Verein nunmehr für über 2500 von Massenschadenfällen betroffene Österreicherinnen und Österreicher seine Funktion im Bereich des kollektiven Rechtsschutzes bewiesen hat, fordert COBIN claims einmal mehr, dass ihm gemäß der dbzgl. EU-Richtlinie 2023 die neue EU-Verbandsklage-Legitimation erteilt wird.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Oliver Jaindl, Obmann COBIN claims: 01/ 376 00 31 – 100

RA Mag. Lukas Aigner, Beirat, Aigner | Lehner | Zuschin Rechtsanwälte, 01/ 361 99 04