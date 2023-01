AVISO: Samariterbund lädt zur Eröffnung des neuen Wunschfahrt-Standortes in Kirchbichl/Tirol am 3.2.2023, 11 Uhr

Mit dem Standort West und einem zusätzlichen Wunschfahrt-Auto können nun noch mehr Wünsche in ganz Österreich erfüllt werden.

Wien (OTS) - Der Samariterbund lädt zur feierlichen Eröffnung des neuen Wunschfahrt-Standortes West in Kirchbichl in Tirol. Seit mehr als fünf Jahren erfüllt die NGO schwer erkrankten Menschen Herzenswünsche in ihrer letzten Lebensphase.

Dank des neuen Standortes und eines zusätzlichen Wunschfahrt-Autos können Anfragen aus den westlichen Bundesländern nun noch besser betreut werden. Das Fahrzeug wird im Beisein von Vertreter*innen des Samariterbundes aus den benachbarten Bundesländern übergeben.

Ihre Gesprächspartner*innen vor Ort sind:

Geschäftsführung Samariterbund Tirol

Ehrenamtliche Wunscherfüller*innen

Pflegepersonal und Angehörige von ehemaligen Wunschfahrtgästen

Medienvertreter*innen sind herzlich zum Foto- und Interviewtermin eingeladen!

Termin: 3. Februar 2023, 11 Uhr

Ort: Samariterbund Tirol, Lofererstraße 20, 6322 Kirchbichl

Rückfragen & Kontakt:

Franziska Springer

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Hollergasse 2-6, 1150 Wien

Mobil +43 664 88 94 88 35

E-Mail franziska.springer @ samariterbund.net