Tierschutz Austria und Mars Austria arbeiten in Zukunft eng zusammen

Tierschutz-NGO und Unternehmen schließen Kooperation, um gemeinsam Adoption von Tierheimtieren voranzutreiben

Vösendorf (OTS) - Mehr Aufmerksamkeit für den Tierschutz: Dieses Ziel verfolgt nicht nur Tierschutz Austria schon seit 176 Jahren, sondern auch das Familienunternehmen Mars. Erst am vergangenen Welttierschutztag klärten die beiden Organisationen gemeinsam über die größten Klischees im Bezug auf Tierheimtiere auf. Nun soll auch in Zukunft gemeinsam mehr für den Tierschutz erreicht, und das Thema Adoption von Tierheimtieren mittels Sensibilisierung und Wissensvermittlung vorangetrieben werden. Zudem unterstützt das Unternehmen das Tierschutzhaus in Vösendorf mit Futter- und Geldspenden.

„Für unsere Organisation ist ein Kooperationspartner wie Mars Austria natürlich ein Riesengewinn. Gemeinsam möchten wir, durch Information und Aufklärung, den Menschen ein besseres Verständnis für unsere tierischen Schützlinge im Tierschutzhaus geben, denn jedes einzelne von ihnen hat ein liebevolles und artgerechtes Zuhause verdient. In diesem Sinne ist es großartig einen Partner gefunden zu haben, der dieselben Ziele verfolgt,“ freut sich Daniela Waller Unternehmens- und Eventfundraiserin Tierschutz Austria.

Schon für den kommenden Welttierschutztag im Oktober 2023 möchte Mars Austria mittels einer Marketingkampagne in Store Spenden für die Tiere im Tierschutzhaus sammeln. „Erst vor kurzem hat sich das Tierheim durch die Inflation mit Futterengpässen konfrontiert gesehen, worauf Mars Austria kurzerhand mit mehreren Paletten Futter die Lager wieder befüllte. In solchen unvorhersehbaren Situationen sind wir besonders froh, einen Partner zu haben, der aus eigener Hand in Krisenzeiten unterstützt,“ so Waller.

„Schon lange unterstützen wir Tierschutzeinrichtungen mit Sach- und Futterspenden, um eine artgerechte Versorgung der Tiere im Tierheim zu gewährleisten. Durch Information und Aufklärung wollen wir gemeinsam mit Tierschutz Austria auch die Adoptionsquote verbessern, damit mehr Tiere ein neues, liebevolles Zuhause bekommen. Wir verfolgen das Ziel eine bessere Welt für Haustiere zu schaffen und Haustieren ein glückliches, artgerechtes Leben zu ermöglichen. Wir freuen uns auch, dass wir das Tierschutzhaus in Vösendorf im Rahmen unseres Mars Volunteer Programms gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden unterstützen, und direkt vor Ort helfen können“, erklärt Mars Austria Geschäftsführer Kim Smet.

Tierschutz Austria

Tierschutz Austria (rechtlicher Träger ist der Wiener Tierschutzverein) ist die älteste Tierschutzorganisation Österreichs und betreibt das größte Tierheim Österreichs mit derzeit fast 1.500 Tieren in Vösendorf im Süden von Wien. Bezogen auf die Fläche ist es das zweitgrößte Tierheim Europas. Als anerkannte Tierschutz- und Umweltschutzorganisation strebt Tierschutz Austria nach einer Welt, in der Tiere als empfindsame Lebewesen anerkannt werden. Daher setzen sie sich auch öffentlich auf den Ebenen Tier, Mensch und Gesellschaft für das Lebensrecht aller Tiere sowie den Schutz und Erhalt ihrer Habitate und Rechte ein. Der Verein ist rein spendenfinanziert.

Mars Austria

Seit mehr als einem Jahrhundert wird Mars, Incorporated (www.mars.com) von der Überzeugung angetrieben, dass „die Welt, die wir uns morgen wünschen, damit beginnt, wie wir heute handeln“. Diese Idee steht im Mittelpunkt des globalen Familienunternehmens. Mit einem vielfältigen und expandierenden Portfolio von Süßwaren, Lebensmitteln und Tiernahrungsprodukten sowie Dienstleistungen für Haustiere erwirtschaften heute 133.000 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Jahresumsatz von 40 Milliarden US-Dollar weltweit.

Mars Austria (www.mars.at), gegründet 1966, ist eine hundertprozentige Tochter von Mars, Incorporated. Das Unternehmen verfügt über eine Heimtiernahrungsfabrik in Bruck/Leitha, der Inlandsvertrieb hat seinen Sitz in Wien. Zu den in Österreich bekanntesten Marken von Mars gehören: M&M's®, SNICKERS®, TWIX®, BALISTO®, CELEBRATIONS®, ORBIT®, AIRWAVES®, BEN'S ORIGINAL™, SHEBA®, WHISKAS®, KITEKAT®, CESAR®, PEDIGREE®, CATSAN®.

