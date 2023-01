- BILD Während ihr tanzt, verarmt die Bevölkerung!

Demo Linz Freiheit macht Demo gegen Nepotismus und Korruption vor KV Ball am 28.1!

Wenn Politiker gerade dann, wenn die Stromrechnung ins Haus oder Wohnung flattert, genau dann an einem CV und dann noch an einem KV Ball teilnehmen, ist ein Affront für die leidende Bevölkerung besonders in Linz. Jeden Cent zum Überleben müssen die Linzer und Linzerinnen umdrehen, um sich das Leben weiterhin leisten zu können, während Ihr mit Käppchen und Brustschleife wie der Burschenschaftler Mag. Thomas Stelzer LH am CV Ball und auch heute am KV Ball lautstark feiert, verarmt durch die Horrorinflation und steigenden Miet- und Heizkosten das Land. Vetternwirtschaft und Korruption lehnen wir ab. Wir fordern eine Umverteilung von Reich nach Arm. Das Gießkannenprinzip der Corona-Förderung an die Wirtschaft praktisch die Umverteilung von Arm nach Reich wollen wir jetzt umgehend zurück. Bürgerlisten Oberösterreich kurz BLOÖ

Linz (OTS) - Das DemoLinzFreiheit.com Team,

nutzte die angemeldete Demo mit einem Riesenbanner in Gelb, um die geladenen Politiker und wirtschaftstreibenden auf die extrem überhöhten Strom u. Gaspreise, sowie die immer weiter steigenden Lebenserhaltungskosten aufmerksam zu machen.

Das Motto des Balles war:

Dol·ce Vi·ta laut Google Übersetzung: Luxeriöses Leben, das aus Müßiggang und Vergnügungen besteht.

Ballgäste informierten sich und teilten ihre Meinung mit. Siehe Livestream Link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5843389699040692&id=100051340999280

Ein Redakteur von report24 berichtete bereits vor der stattgefundenen Kundgebung seine vorgefertigte Meinung.

Die Bürgerliste OÖ findet:

Die Bürgerlisten Oberösterreich kurz BLOÖ berichten immer über gute Themen von verschiedenen Organisationen.



