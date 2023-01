NEOS freuen sich über starkes Wahlergebnis in Niederösterreich

Meinl-Reisinger: „Wir NEOS werden auch in den kommenden fünf Jahren DIE starke Oppositionskraft im Landtag sein, die den Mächtigen in Niederösterreich auf die Finger schaut.“

Wien/St. Pölten (OTS) - „Ich gratuliere Indra Collini und ihrem Team zu einem tollen Wahlergebnis. Ein Viertel mehr Wählerinnen und Wähler in Niederösterreich sind ein großer Erfolg, auf den wir sehr stolz sind und für den wir uns herzlich bedanken möchten bei all jenen, die uns ihr Vertrauen schenken und zurecht Veränderung für Niederösterreich einfordern“, sagt NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger in einer ersten Reaktion auf das Wahlergebnis der niederösterreichischen Landtagswahl 2023.

„Indra hat mit harter und hartnäckiger Arbeit in den letzten Jahren die wichtigen Themen, die Niederösterreich bewegen, vorangetrieben, sei es nun die beste Bildung, saubere Politik, echter Klimaschutz oder die Zukunft der Jungen in diesem Land“, so Meinl-Reisinger. „Wir NEOS werden auch in den kommenden fünf Jahren DIE starke Oppositionskraft im Landtag sein, die den Mächtigen in Niederösterreich auf die Finger schaut.“

