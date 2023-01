LTW Niederösterreich – Kogler/Stoytchev gratulieren Grünen NÖ zu Zugewinnen bei der Wah

Grüne sind starke Stimme für Jugend und Klimaschutz

Wien (OTS) - „Gratulation zu einem deutlichen Plus und zum voraussichtlichen Klubstatus im neuen Landtag!“, freuen sich der Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler, und die Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Angela Stoytchev über das Wahlergebnis bei der niederösterreichischen Landtagswahl: „Unser Dank gilt den vielen Wähler:innen in Niederösterreich, die den Grünen heute ihre Stimme gegeben haben, Helga Krismer für ihren unermüdlichen Einsatz und den vielen Aktivist:innen, die in den letzten Wochen unter schwierigen Voraussetzungen alles gegeben haben. Die heutigen Zugewinne und der Klubstatus im Landtag sind eine Bestätigung für die konsequente und wichtige Arbeit der niederösterreichischen Grünen.“

„Die niederösterreichischen Grünen haben einen guten und engagierten Wahlkampf geführt und bewiesen, dass sie nicht aufgeben und bis zum letzten Tag um jede Stimme kämpfen. Es freut mich, dass so viele Niederösterreicher:innen die Arbeit der Grünen unterstützen. Diesen Auftrag der Wähler:innen wird der neue Klub als starke Stimme des Klimaschutzes und der Jugend auch in den Landtag einbringen und weiter daran arbeiten, dass Niederösterreich klimaneutral wird“, so Stoytchev.

„Wir leben in einer Zeit, die von Krisen geprägt ist. Krieg in der Ukraine, Teuerung, Energiekrise und die Klimakrise prägen die Sorgen der Menschen in Österreich“, so Kogler: „Das Vorantreiben des Klimaschutzes und vor allem der Energiewende ist die Antwort auf viele Herausforderungen, vor denen wir stehen. Nur wenn wir die Erneuerbare Energie weiter und konsequent ausbauen, schaffen wir Unabhängigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Der Klimaschutz hat heute Rückenwind bekommen und die Grünen werden in den nächsten Jahren an der Klimaneutralität in Niederösterreich arbeiten.“

„Seit dem Eintritt der Grünen in die Bundesregierung ist das bereits die vierte Wahl, bei der Grünen gestärkt wurden. Das ist ein Zeichen, dass die Österreicher:innen konsequente Politik für mehr Klimaschutz wünschen und sie auch wählen. Nach Oberösterreich, Wien und dem Burgenland ist das heutige Wahlergebnis der Grünen auch für die kommenden Landtagswahlen ein wichtiger Motivationsschub. Bei der nächsten Wahl in Kärnten geht es darum, den Klimaschutz wieder in den Landtag zu wählen, dafür werden wir in den nächsten Wochen kämpfen“, so Kogler und Stoytchev abschließend.



