FPÖ-Angerer: Herzliche Gratulation zum sensationellen Wahlergebnis an Udo Landbauer und die FPÖ Niederösterreich!

Niederösterreich-Wahl zeigt, dass es auch sofortige Neuwahlen im Bund braucht!

Klagenfurt (OTS) - Der Kärntner FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer gratuliert Udo Landbauer und seinem Team zum historisch besten Wahlergebnis der FPÖ in Niederösterreich sowie dem eindeutigen zweiten Platz. „Die FPÖ hat dem System-ÖVP in Niederösterreich den Stecker gezogen und gezeigt, dass Freiheitliche Politik für die Menschen in unseren Land gemacht wird anstatt das eigene Parteisystem abzusichern“, so der Kärntner FPÖ-Chef Angerer.

Das Wahlergebnis in Niederösterreich ist aber auch ein klare Ansage, dass es endlich im Bund zu Neuwahlen kommen muss. „Die Zeichen stehen eindeutig auf Veränderung. Dieses Signal wurde heute auch in Richtung Ballhausplatz gesendet. Die ÖVP/Grüne-Bundesregierung und ihr SPÖ-Anhängsel als Mehrheitsbeschaffer, haben unserem Land schon genug Schaden zugefügt. Nur mit der FPÖ und einem Bundeskanzler Herbert Kickl kann wieder ehrliche Arbeit im Sinne der österreichischen Bevölkerung sichergestellt werden“, bekräftigt Angerer abschließend.

