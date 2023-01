Gaál: 4.498 Beratungen im Jahr 2022: „Im Frauenzentrum wird jede Frau unterstützt und ernst genommen“!

Kostenlose Information und Beratung für Frauen an 5 Tagen pro Woche

Wien (OTS) - 2022 fanden im „Stadt Wien Frauenzentrum“ in der Rathausstraße 2 (Beratungstelefon: 01/408 70 66) insgesamt 4.498 Beratungen statt.

Seit der Eröffnung im Sommer 2019 fanden bisher insgesamt 12.336 Beratungen statt (1.8.2019-31.12.2022). Die Hauptthemen in der Beratung waren Scheidung, Trennung und psychische Gesundheit.



„Im Frauenzentrum wird jede Wienerin unterstützt und ernst genommen. Gerade in schwierigen Situationen ist es wichtig, sofort zu handeln und Frauen mit Beratung zu helfen. In Wien gibt es eine Vielzahl an Angeboten, um Frauen in ihrem persönlichen Leben bestmöglich zu unterstützen und zu fördern – egal, ob es um eine Trennung, Unterstützung für Alleinerziehende oder Mehrfachbelastung geht: Die Beraterinnen im Frauenzentrum haben den Überblick und können schnell und unkompliziert an die richtige Stelle weitervermitteln“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

„Die erfolgreiche Bilanz zeigt, dass wir mit dem ,Stadt Wien Frauenzentrum ‘ eine wichtige, kostenlose Anlaufstelle haben, um Frauen in Wien noch besser zu unterstützen“, so Gaál.



Neben der Rechtsberatung, psychologischen Beratung und Sozialberatung erhalten Frauen im „Stadt Wien Frauenzentrum“ Informationen über die unterschiedlichen weiterführenden Angebote für Frauen in Wien.

Bilanz des Stadt Wien Frauenzentrums 2022: 4.498 Beratungen



2022 suchten und erhielten Frauen 4.498 Mal Rat im Frauenzentrum.

Gesamtkontakte 2022, nach Beratungsformat

Beratungsformat Kontakte

telefonisch 3.638

persönlich 250

E-Mail 610

Gesamt 4.498

Das Frauenzentrum hat sich nach dreieinhalb Jahren als wichtige Beratungseinrichtung für die Wienerinnen fest etabliert.

Für die jeweilige Klientin stehen nach der Erstabklärung des Anliegens juristische Beratung, psychologische und sozialarbeiterische Unterstützung, sowie das Vermitteln von Informationen über Rechte und Möglichkeiten und das Planen der nächsten Schritte im Vordergrund.

Bei Bedarf werden alle Beraterinnen – Juristinnen, Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen – tätig und arbeiten im Team gemeinsam, jede Frau wird individuell beraten und betreut.



Gerade Frauen, die viele Problem-Situationen und Herausforderungen zugleich lösen müssen – weil sie sich etwa gerade in Trennung oder Scheidung befinden oder psychologische Entlastung brauchen, profitieren vom Beratungsangebot im Frauenzentrum. Diese Gruppe stellt auch nach wie vor die Hauptzielgruppe für das Beratungsangebot dar.

Hauptthemen: Trennung & Scheidung



Inhaltlich verzeichnet das Frauenzentrum im Jahr 2022 einen deutlichen Anstieg hinsichtlich Trennung, Scheidung (46 % aller Beratungskontakte). Auch psychische Gesundheit verzeichnet einen Anstieg (23 % aller Beratungskontakte).

Die häufigsten weiteren Themen waren Obsorge, Kontaktrecht, finanzielle Probleme und Unterhalt.

Im Rahmen der Beratungen zeigt sich außerdem die Komplexität der Fragestellungen. So gibt es immer wieder Klientinnen, deren Gewalterfahrungen im Laufe der Beratung im Frauenzentrum erstmals thematisiert werden.

In diesen Fällen verweisen die Beraterinnen schnell und unkompliziert an die zuständigen Stellen, wie zum Beispiel den 24-h Frauennotruf der Stadt Wien (01/71719) oder den Frauenhaus-Notruf (05 77 22).



Thementage im Frauenzentrum

Seit 2020 werden in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen telefonische Thementage mit speziellen Schwerpunkten im Frauenzentrum angeboten. So fanden 2022 folgende Thementage statt: „Wege zum psychischen Wohlbefinden“, „Aus- und Weiterbildungsangebote für Alleinerzieherinnen“ in Kooperation mit dem waff, zu „Frauen und Wohnen“ mit der Wohnberatung Wien und zu „Angebote in Wien für Frauen ab 60 – Wien für Senior*innen“ in Kooperation mit der Senior*innenbeauftragten der Stadt Wien.

Auch für 2023 sind Thementage mit Schwerpunkten geplant.

Kostenlose, anonyme und vertrauliche Beratung im Frauenzentrum



Das Frauenzentrum ist die zentrale Beratungs– und Informationsstelle der Stadt Wien für Frauen. Wienerinnen erhalten dort kostenlose Information und Erstberatung. Expertinnen helfen bei Fragen zu Scheidung, Obsorge, finanziellen oder psychischen Problemen oder informieren darüber, welche Beratungs- und Unterstützungsangebote es gibt. Geöffnet ist das Frauenzentrum in der Rathausstraße 2 (Innere Stadt) an fünf Tagen pro Woche. Unter der Nummer 01/408 70 66 ist das Frauenzentrum telefonisch erreichbar.

Frauen erhalten rechtliche Beratung sowie psychologische und sozialarbeiterische Beratung und Unterstützung, Die Beratung erfolgt vertraulich, auf Wunsch anonym und ist kostenlos. Die erste Information bekommen Frauen telefonisch oder per E-Mail (frauenzentrum @ wien.at). Für weitergehende Beratung wird um Terminvereinbarung gebeten – unter 01/408 70 66. Infos: frauenzentrum.wien.at

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 9 bis 17 Uhr

Freitag: 9 bis 16 Uhr / Schluss

Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

T: 0676/8118 81983

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at