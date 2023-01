„Ti-Amo“ - Umberto Tozzi rockt am Ball der Wiener Wirtschaft

Welthits von Umberto Tozzi und große ABBA-Eröffnungsshow von Monika Ballwein und dem chorus h12. Wirtschaftsbund Wien setzt ein Ausrufezeichen im Ballkalender 2023

Wien (OTS) - Der Ball der Wiener Wirtschaft brachte die Wiener Hofburg mit dem italienische Pop-Barden Umberto Tozzi als Mitternachtshighlight zum Beben. Mit seinen Hits „Ti Amo“ und „Gloria“ verzauberte er das Ballpublikum, regte zum Mitsingen an und sorgte für fulminante Stimmung.

„Wir feiern an diesem Abend gemeinsam das Auferstehen des Wiener Balllebensgefühls und widmen ihn besonders allen Menschen die tagtäglich in und für die Wiener Wirtschaft arbeiten. Die gesamte Wiener Ballsaison ist nicht nur eine ausgezeichnete Werbung für Wien als Stadt der Kultur und der Gastfreundschaft, sondern auch für den Wirtschaftsstandort und seine Unternehmen", sagt Walter Ruck, Wirtschaftsbund Wien Landesobmann und Präsident der Wiener Wirtschaftskammer.

Knapp 3.000 begeisterte Gäste

Knapp 3.000 Ballgäste besuchten am Freitag, 27. Jänner 2023, den 62. Ball der Wiener Wirtschaft in der Wiener Hofburg, tanzten, feierten und genossen gemeinsam den Ball bis spät in die Nacht. Das Auferstehen des Wiener Balllebensgefühls wurde sichtlich gefeiert. Monika Ballwein und 100 Sänger:innen des chorus h12 eröffneten den Ball mit einer einzigartigen ABBA-Inszenierung. Das gesamte Musik- und Showprogramm lud die Ballgäste ein, das Tanzbein zu schwingen – alle Tanzflächen in den Sälen und Discos wurden fleißig genutzt. Viele Gäste ließen es sich nicht nehmen, bis spät in die Nacht im Forum zu DJ Meranos Hits zu feiern oder sangen im Metternichsaal zu Austro-Pop-Evergreens.

Auch kulinarisch kamen die Gäste nicht zu kurz: Auf der Genuss-Allee wurde fleißig Käse, Schinken, Senf, Süßes, Wein und Dirndllikör verkostet, während ausgewählte Unternehmen ihr Können und kunsthandwerkliche Produkte auf der Handwerks-Allee präsentierten. Freund:innen des Nervenkitzels, spielten zum guten Zweck einige Runden im Ball-Casino oder fuhren auf der eigens aufgebauten Carrera-Bahn schnelle Rennrunden.

Unter den Ballgästen wurden unter anderen gesehen:

Walter Ruck, Landesobmann Wiener Wirtschaftsbund, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer

Michael Ludwig, Wiener Bürgermeister

Othmar Karas, Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments

Karoline Edtstadler, Bundesministerin für EU und Verfassung

Karl Pisec, Ballobmann Ball der Wiener Wirtschaft

Christoph Biegelmayer, Direktor Wiener Wirtschaftsbund

Karl Mahrer, Landesparteiobmann ÖVP Wien

Peter Hanke, Wiener Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft

Jürgen Czernohorszky, Wiener Stadtrat für Klima, Umwelt

Kurt Egger, Generalsekretär Wirtschaftsbund Österreich

Carmen Jeitler-Cincelli, Generalsekretär Stv. Abgeordnete zum Nationalrat

Nico Marchetti, Abgeordneter zum Nationalrat

Peter Haubner, Abgeordneter zum Nationalrat

Kasia Greco, Vizepräsidentin Wiener Wirtschaftskammer

Margarete Kriz-Zwittkovits, Vizepräsidentin Wiener Wirtschaftskammer

Hans Arsenovic, Vizepräsident Wiener Wirtschaftskammer

Karl Ramharter, Vizepräsident Wiener Wirtschaftskammer

Alexander Safferthal, Vizepräsident Wiener Wirtschaftskammer

Mario Watz, AUVA Obmann

Maria Smodics-Neumann, Abgeordnete zum Nationalrat, Spartenobfrau Gewerbe und Handwerk (WKW)

Margarete Gumprecht, Spartenobfrau Handel (WKW)

Rainer Trefelik, Spartenobmann Handel (WKÖ)

Markus Grießler, Spartenobmann Tourismus und Freizeitwirtschaft (WKW)

Davor Sertic, Spartenobmann Transport und Verkehr (WKW)

Martin Heimhilcher, Spartenobmann Information und Consulting (WKW)

Ingrid Korosec, Präsidentin Österreichischer Seniorenbund, Volksanwältin a.D.

Martin Prunbauer, Präsident Österreichischer Haus- und Grundbesitzerbund (ÖHGB)

Markus Figl, Bezirksvorsteher Innere Stadt

Marcus Franz, Bezirksvorsteher Favoriten

Daniel Resch, Bezirksvorsteher Döbling

Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher Donaustadt

Clemens Schmidgruber, Vorsitzender Junge Wirtschaft Wien

Franz Windisch, Obmann Wiener Bauernbund, Präsident Wiener Landwirtschaftskammer

Norbert Walter, Direktor Wiener Bauernbund, Vizepräsident Wiener Landwirtschaftskammer

Gerhard Starsich, Generaldirektor Münze Österreich

