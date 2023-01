FPÖ – Schmiedlechner: Fischerschöpfungstag tritt Jahr für Jahr früher ein

Selbstversorgung mit heimischen Lebensmitteln bei weitem nicht gesichert

Wien (OTS) - „Die ÖVP ist sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebene wieder einmal untätig. Anstatt endlich anzupacken und die Selbstversorgung in der Krise zu sichern, ist bei vielen gesunden Lebensmitteln keine Ernährungssouveränität gegeben“, warnt der freiheitliche Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner anlässlich des Fischerschöpfungstag. „Österreich hat keine ausreichende Selbstversorgung mit heimischen Lebensmitteln, besonders bei Fisch ist die Selbstversorgung mit lediglich 7 Prozent extrem niedrig. So ist dieses Jahr rein rechnerisch ab 25. Jänner Österreich bereits auf Importe angewiesen. Hier muss man die Bürokratie bei der Errichtung von Teichanlagen abbauen, mehr Anreize zu Steigerung der Produktion und endlich mehr Fischschutz einführen“, fordert Schmiedlechner.



„Immer weniger Fische schwimmen in unseren Gewässern. Mitschuld ist auch der übertriebene Artenschutz bestimmter Arten. Wie zum Beispiel der Fischotter. In Österreich ist dieser durch die Fauna Flora Habitat Richtlinie (FFH-RL) ganzjährig geschützt und die Tiere können nur in absoluten Ausnahmefällen legal entfernt werden“, wies Schmiedlechner darauf hin, dass viele Bundesländer bereits nach Möglichkeiten suchen würden, den mittlerweile sehr hohen Bestand an Fischottern zu regulieren. Die wichtigsten Gründe dafür seien der Artenschutz der Fische und Sicherung der Existenz der Teichwirtschaft.



„Seit dem Entstehen der FFH-Richtlinie ist viel Zeit vergangen und viele dort aufgenommenen Tiere haben sich bereits gut entwickelt. Manche haben sich sogar so prächtig entwickelt, dass sie inzwischen selbst teilweise zu Problemen führen. Deswegen sollte die FFH-Richtlinie dringend aktualisiert werden. Bis eine EU-weite Lösung gefunden und umgesetzt wird, muss eine nationale Lösung eingeführt werden, mit dem Ziel unsere Fische zu schützen“, betonte der Freiheitliche die Notwendigkeit einer nationalen Lösung für den besseren Schutz heimischer Fischarten, um so wieder mehr Selbstversorgung erreichen zu können.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at