„IM ZENTRUM“: Nach der Wahl – Auftakt zum Dreikampf im Bund?

Am 29. Jänner um 22.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am Sonntag wählt Niederösterreich einen neuen Landtag. Es ist die erste von insgesamt drei Landtagswahlen in diesem Jahr, nach Niederösterreich kommen noch Kärnten und Salzburg. Landtagswahlen sind immer auch ein Stimmungstest für die Parteien, nicht nur, was den Willen der Wählerinnen und Wähler angeht, sondern auch hinsichtlich der Frage, welche Parteien nach der Wahl zusammenarbeiten werden. Welche Schlüsse lassen sich aus der Niederösterreich-Wahl für ÖVP, SPÖ und FPÖ in Land und Bund ziehen? Wird die FPÖ bis zur Nationalratswahl in den Umfragen auf Platz eins bleiben? Wie sollen ÖVP und SPÖ reagieren? Bleibt Rot-Blau auf Bundesebene weiterhin ausgeschlossen? Und welche Rolle spielt die mehr oder minder deutliche Absage von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Herbert Kickl zum Bundeskanzler zu machen, auch wenn die FPÖ bei der nächsten Nationalratswahl stimmenstärkste Partei würde?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 29. Jänner 2023, um 22.20 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Lukas Mandl

EU-Abgeordneter und ehem. Landtagsabgeordneter Niederösterreich, ÖVP

Karl Schlögl

ehem. Innenminister und ehem. Landesparteivorsitzender Niederösterreich, SPÖ

Walter Rosenkranz

ehem. Bundespräsidentschaftskandidat und ehem. Landesparteivorsitzender Niederösterreich, FPÖ

Eva Linsinger

stv. Chefredakteurin „profil“

Andreas Koller

stv. Chefredakteur „Salzburger Nachrichten“

