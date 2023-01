Heinisch-Hosek: „Ich gratuliere Milo Rau herzlich zu seiner neuen Funktion als Intendant der Wiener Festwochen“

Schweizer Regisseur bearbeitet gesellschaftlich relevante Themen in künstlerischem Umfeld – spannende Festspiele zu erwarten

Wien (OTS/SK) - „Ich gratuliere Milo Rau herzlich zu seiner neuen Funktion“, sagt SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek nach der Entscheidung über einen neuen Intendanten der Wiener Festwochen durch Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. Der Schweizer Künstler schaffe es, gesellschaftlich relevante und brisante Themen in einem künstlerischen und anspruchsvollen Umfeld zu bearbeiten und sie so einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Heinisch-Hosek bedankt sich zudem bei Kaup-Hasler für diese „zukunftsträchtige Entscheidung, einen der bedeutendsten europäischen Regisseure in die Bundeshauptstadt zu holen. Ich freue mich auf spannende Festspiele!“, so die SPÖ-Kultursprecherin heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) lp/bj

