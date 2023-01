FPÖ – Kaniak: „Grüner Gesundheitsminister gesteht drei Jahre Untätigkeit bei Reform des Gesundheitssystems ein“

Wien (OTS) - „Drei Jahre Schwarz-Grün bedeuten drei Jahre Reformstillstand im Gesundheitssystem“, reagierte der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak auf das Ö1-Morgenjournal mit Gesundheitsminister Rauch. „Dieses Interview ist ein Eingeständnis dafür, dass alle drei grünen Gesundheitsminister unsere medizinische Versorgung am Altar der Corona-Maßnahmen geopfert haben, zu keiner Reform bereit waren und sich gegen die Blockadepolitik der ÖVP nicht durchsetzen konnten.“

Dem nicht genug, haben ÖVP und Grüne ohnehin jegliche Reform im Gesundheitsbereich verschlafen, das System finanziell ausgehungert und das medizinische Personal an seine Leistungsgrenze gebracht. Der lächerliche ‚Pflegebonus‘ sei dann noch das Sahnehäubchen an Verhöhnung gewesen. Streng genommen ist das alles grob fahrlässig, die Absichten des Ministers kommen einfach zu spät, da wird sich in dieser Legislaturperiode nichts mehr ausgehen - was bleibt, ist ein Scherbenhaufen“, so Kaniak.

