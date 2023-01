Sima/Nevrivy: 1. Etappe von Wiens Mega-Radhighway ist fertig!

Teilabschnitt Wagramer Straße und Kagraner Brücke fertiggestellt – Heuer Fertigstellung Lassallestraße und Baustart Praterstraße

Wien (OTS) - Wiens 1. Mega-Radhighway liegt voll im Zeitplan! Im Rahmen des größten Radwege-Ausbauprogramms in der Geschichte Wiens wurden 2022 Wagramer Straße und Kagraner Brücke im 22. Bezirk für den Radverkehr gestaltet und damit der erste Teil von Wiens 1. Mega-Radhighway fertiggestellt. Zwischen Arbeiterstrandbadstraße und Siebeckstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts wurde auf einer Länge von über 800 Metern ein rund 4 m breiter, baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg errichtet, auch Bäume wurden gepflanzt. „Die extra breiten Radwege auf Wiens 1. Mega-Radhighway von Kagran bis in die City bieten extra viel Fahrkomfort, Sicherheit und ein zügiges Vorankommen. Ich freu mich, dass wir im Zeitplan liegen, die 1. Etappe auf der Wagramer Straße fertiggestellt haben und noch heuer die nächste Etappe bis zum Kagraner Platz angehen. Auch in der Praterstraße ist heuer noch Baustart und der Abschnitt Lassallestraße ist bereits im Frühjahr fertig!“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima, die sich heute gemeinsam mit dem Bezirksvorsteher der Donaustadt Ernst Nevrivy bei einer Befahrung des neuen Radwegs von dessen Qualität überzeugt hat. „Die Radinfrastruktur in der Donaustadt wird laufend ausgebaut und optimiert, ein großes Programm ist gerade in Umsetzung. Besonders freut mich auch, dass wir auf der Kagraner Brücke die Situation für die Fußgänger*innen maßgeblich verbessert haben“, so Nevrivy.

Kagraner Brücke – Neue getrennte Geh- und Radwege

Der neue breite Zwei-Richtungs-Radweg auf der Wagramer Straße von Arbeiterstrandbadstraße über die Kagraner Brücke bis Franz-Loidl-Straße wurde zeitgleich mit der Sanierung der Kagraner Brücke und in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau errichtet. Die neue, verbesserte Radverkehrsanlage auf der Brücke verläuft nun, anders als bisher, oben neben der Fahrbahn stadteinwärts. Der bisher bestehende gemischte etwa drei Meter breite Geh- und Radweg entlang des Dammes der Kagraner Brücke wird nun ausschließlich als Gehweg geführt – das bedeutet deutlich mehr Komfort und Sicherheit für Fußgänger*innen.

Ab Franz-Loidl Straße bis Donizettiweg verläuft die neue Radfahranlage zwischen den Fahrstreifen und dem bestehenden Grünstreifen im ehemaligen Parkstreifen. Ab Donizettiweg verschwenkt der Radweg in die stadteinwärtsführende Nebenfahrbahn der Wagramer Straße bis zum Kreuzungsplateau mit der Siebeckstraße.

Im Zuge der Umbauarbeiten wurde auch die Fahrbahn der Wagramer Straße im Projektbereich saniert. Zudem wurden insgesamt 20 neue Bäume sowie 21 neue Hochstammsträucher gepflanzt, die in Zukunft für mehr Schatten und ein angenehmeres Mikroklima sorgen.

Attraktive Schnellroute von der Donaustadt in die Innenstadt – alles im Zeitplan!

Die Route des ersten Mega-Radhighways führt künftig vom Kagraner Platz über die Wagramer Straße, Reichsbrücke und Lassallestraße bis zum Praterstern. Vom Praterstern geht es weiter stadteinwärts über die Praterstraße auf einem 4,4 Meter breiten Zwei-Richtungs-Radweg – über die Aspernbrückengasse zur Aspernbrücke. Von dort schließt die Route an den bestehenden Ring-Radweg am Franz-Josefs-Kai bzw. die Uraniastraße an. Zusammen verbindet die attraktive Schnellroute ab 2024 künftig drei Bezirke auf einer Länge von sieben Kilometern.

Der erste Abschnitt des Rad-Highways ist nun also fertiggestellt. Im Abschnitt Lassallestraße ist der Bau eines extra breiten Zwei-Richtungs-Radwegs in vollem Gange und wird im Frühjahr eröffnet. Ab Sommer 2023 steht außerdem die Umgestaltung der Praterstraße an. Auch der 2. Teilabschnitt auf der Wagramer Straße – vom Kagraner Platz bis Siebeckgasse – steht 2023 am Programm! Auf über einem Kilometer entsteht ein neuer Zwei-Richtungs-Radweg. Zugleich werden im Umfeld Grünflächen geschaffen und Bäume gepflanzt.

Kagraner Steg wird umfassend saniert

Auch der Kagraner Steg wird seit kurzem saniert – bis Ende Mai wird der Holzsteg nach 30 Jahren durch eine langlebige Glasfaser-Kunststoff-Konstruktion ersetzt.

Bis zur Fertigstellung gibt es eine Ersatzquerung über die Wagramer Straße an der Kreuzung An der oberen Alten Donau.

