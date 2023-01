„Europastudio“ zum Thema „Wie gefährlich ist Wladimir Putin?“

Am 29. Jänner um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Wladimir Putin hat das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen – das ist die zentrale These des neuen Buchs des Russlandexperten und Moskau-Korrespondenten der deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“, Michael Thumann. Vom russischen Präsidenten hängen der Ausgang des Ukraine-Kriegs und der mögliche Einsatz von Nuklearwaffen ab. Was kann und was soll der Westen tun, um die Eroberung der Ukraine zu verhindern und Putin zu Verhandlungen zu zwingen? Kann die Lieferung von deutschen und US-amerikanischen Kampfpanzern eine Wende bringen, oder kommt die Entscheidung des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz zu spät? Putins stärkste Kriegswaffe ist die Angst vor einer nuklearen Eskalation. Bedeuten die jüngsten Korruptionsskandale und die Rücktritte von Spitzenbeamten die Schwächung der Widerstandskraft der Ukraine? Droht eine neue russische Offensive?

Über diese Fragen diskutieren am Sonntag, dem 29. Jänner 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 bei Prof. Paul Lendvai im „Europastudio“:

Michael Thumann

Leiter Korrespondentenbüro „Die Zeit“, Moskau

Ivo Mijnssen

„Neue Zürcher Zeitung“, Wien

Alexandra Föderl-Schmid

stv. Chefredakteurin „Süddeutsche Zeitung“, München

Velina Tchakarova

Politologin, Direktorin des Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik

