Neues z.l.ö.-Präsidium gewählt: Robert Machtlinger übernimmt Vorsitz von Werner Steinecker

Bei der 5-Jahres-Feier stellte sich das neue Präsidium von zukunft.lehre.österreich. vor: Der FACC CEO, Robert Machtlinger, wurde einstimmig zum Präsidenten gewählt.

Linz (OTS) - Seit über fünf Jahren setzt sich die branchenübergreifende und überparteiliche Initiative zukunft.lehre.österreich. für die Aufwertung der Lehre in der österreichischen Gesellschaft ein. Gründungsinitiator Werner Steinecker, welcher sich als Generaldirektor der Energie AG mit Jahreswechsel in die Pension verabschiedete, gibt nun auch das z.l.ö.-Zepter an den neu gewählten Präsidenten weiter und resümiert: „ Es erfüllt mich mit unglaublichem Stolz, wenn ich sehe, was wir innerhalb der vergangenen fünf Jahre aus der Idee, der Lehre das gebührende Ansehen zu verleihen, gemacht haben. Mit wenigen Mitteln, aber unglaublichem Engagement und Herzblut konnten mein Team und ich schon über 250 Unternehmen mit an Bord holen. Ich bin überzeugt, Robert Machtlinger und das gesamte neue Präsidium werden den Erfolgskurs weiterführen und weiterhin starke Impulse in der Lehrlingsausbildung setzen .“

Neues Präsidium und Vorstand gewählt

Anlässlich der jährlichen z.l.ö.-Gremiensitzungen des Vereins erfolgte auch die Präsidiumswahl, bei der Robert Machtlinger, CEO bei dem weltweit führenden Aerospace Unternehmen FACC, zum neuen Präsident gewählt wurde. „ Ich möchte mich sehr für das mir und meinem Präsidium sowie dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Ebenso gilt Werner Steinecker mein besonderer Dank, der in den vergangenen Jahren die Transformation der Lehre maßgeblich mitgeprägt hat. Diesen Kurs werden wir gemeinsam fortsetzen und diese zur Ausbildung am Puls der Zeit weiterentwickeln “, so der gelernte technische Zeichner, der wie auch Steinecker, seine Karriere mit einer Lehre begann und schon seit 2021 Vorsitzender der oberösterreichischen z.l.ö.-Ländergruppe ist.

In die Reihe der Vizepräsident:innen des Vereinsvorstandes wurden auch Wolfgang Spitzenberger, Head of HR bei Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und ehemaliger Elektriker-Lehrling, Viktor Sigl, Vorstandsmitglied bei KTM AG und Josef Herk, steirischer Unternehmer und Präsident Wirtschaftskammer Steiermark gewählt.

Großes Fest zum fünfjährigen Bestehen

Die Idee, zukunft.lehre.österreich. zu gründen und das Image der Lehre in der Gesellschaft aufzuwerten , nahm vor fünf Jahren konkrete Formen an. Dies nahm man gestern Abend zum Anlass ein großes Jubiläumsfest für Mitgliedsbetriebe, ausgewählte Gäste aus der Politik und z.l.ö.-Freunde und Freundinnen am Abend im Raiffeisenforum in Linz zu feiern. Der feierliche Rahmen wurde genutzt, um vor über 300 Gästen den neu gewählten Präsidenten sowie die Vizepräsidenten und den Vorstand vorzustellen. Teil des Rahmenprogramms waren auch die hochkarätige Gesprächsrunde mit Wirtschaftsminister Martin Kocher, Lehrlings-Staatssekretärin Claudia Plakolm, Landeshauptmann Thomas Stelzer und IV-Präsident Georg Knill sowie die inspirierende Key-Note von Storyteller und Experte für Unternehmenskommunikation Markus Gull, die die Gäste zum Weiterschreiben der „Karriere-mit-Lehre“-Story animierte.

„ Wir können unglaublich stolz sein, trotz schwieriger Pandemiejahre und vergleichsweise kleinem Budget so viel für die Lehre erreicht zu haben. Der Lehrlingsbonus 2020 oder die Gründungen der Ländergruppen zeigen, unsere Arbeit zeigt Wirkung – bei der Politik, den Mitgliedsbetrieben und den Lehrlingen. Es freut mich, dass so viele Wegbegleiter:innen gekommen sind, um das zu feiern “ fasst z.l.ö.-Geschäftsführer Mario Derntl die vergangenen fünf Jahre am Veranstaltungsabend zusammen.



