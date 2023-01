Bund hat keinen Plan für den FH-Sektor

Wiener FHs lehnen den Entwurf des Fachhochschul-Entwicklungs- & Finanzierungsplans des Wissenschaftsministeriums entschieden ab und fordern einen Runden Tisch.

Auf wichtige Themen wird in dem vorliegenden Entwurf gar nicht eingegangen: dazu gehören der Abbau überbordender Bürokratie, die Erweiterung der inhaltlichen Disziplinen, die Modernisierung der Rahmenbedingungen, der Ausbau der Studienplätze oder die Schaffung zeitgemäßer Grundlagen für Forschung und Entwicklung. Stattdessen wird der Fachhochschulsektor in seiner Leistungsfähigkeit regelrecht beschnitten und zurückgestutzt. In Folge schwächt man damit nicht nur den Fachhochschulsektor selbst, sondern den gesamten österreichischen Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Geschäftsführer:innen der Wiener Fachhochschulen

Wien (OTS) - Der Fachhochschul-Entwicklungs- & Finanzierungsplan (FH E&F) des Bundes ist das zentrale strategische Planungs- und Steuerungsinstrument für den Fachhochschulsektor. Die Wiener Fachhochschulen FH des BFI Wien, FH Campus Wien, Lauder Business School , die FH Technikum Wien sowie die FHWien der WKW weisen den vorliegenden Entwurf des Wissenschaftsministeriums als die ambitionsloseste und rückschrittlichste Fassung seit der Gründung des FH-Sektors vor rund 30 Jahren in seiner Gesamtheit zurück:

Der Entwurf ist kein Finanzierungsplan, da er unter den gegebenen Umständen keine auch nur annähernd ausreichende Finanzierung für die nächsten 3 bis 5 Jahre vorsieht.

Der Entwurf ist kein Entwicklungsplan. Er sieht keinen weiteren Ausbau der Studienplätze vor, was den akuten Fachkräftemangel in Österreich weiter verschärfen wird.

Dem Entwurf fehlen innovative, zukunftsgerichtete Maßnahmen, was in Verbindung mit mangelhafter Finanzierung und ausbleibendem Ausbau der Studienplätze unausweichlich zu einem Rückschritt und einem Verlust an Qualität, Dynamik und Leistungsfähigkeit zulasten der Fachhochschulen, ihrer Studierenden und Stakeholder:innen sowie des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts führt.

„ Auf wichtige Themen wird in dem vorliegenden Entwurf gar nicht eingegangen: dazu gehören der Abbau überbordender Bürokratie, die Erweiterung der inhaltlichen Disziplinen, die Modernisierung der Rahmenbedingungen, der Ausbau der Studienplätze oder die Schaffung zeitgemäßer Grundlagen für Forschung und Entwicklung. Stattdessen wird der Fachhochschulsektor in seiner Leistungsfähigkeit regelrecht beschnitten und zurückgestutzt. In Folge schwächt man damit nicht nur den Fachhochschulsektor selbst, sondern den gesamten österreichischen Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort “, so die Geschäftsführer:innen der Wiener Fachhochschulen unisono.

Vor diesem Hintergrund stellen sich die Wiener Fachhochschulen ausdrücklich hinter die Forderungen des FHK-Vorstands nach einem sofortigen Stopp der aktuellen Begutachtung und nach einem Runden Tisch unter Einbeziehung wesentlicher Stakeholder:innen wie die Sozialpartner:innen und die ÖH.

Rückfragen & Kontakt:

Eva Schiessl-Foggensteiner

Geschäftsführerin

FH des BFI Wien

+43 1 720 12 86-210

eva.schiessl @ fh-vie.ac.at



Wilhelm Behensky

Vorsitzender der Geschäftsleitung

FH Campus Wien

+43 1 606 68 77-1001

wilhelm.behensky @ fh-campuswien.ac.at



Alexander Zirkler

Executive Director

Lauder Business School

+43 1 369 18 18-0

office @ lbs.ac.at



Gabriele Költringer

Geschäftsführerin

FH Technikum

+43 1 333 40 77-0

info @ technikum-wien.at



Michael Heritsch

CEO

FHWien der WKW

+43 1 476 77-5701

michael.heritsch @ fh-wien.ac.at