Nachhaltiger Qualitätstourismus als Erfolgsrezept – gerade in herausfordernden Zeiten

Kraus-Winkler: Aktionsplan 2023/2024 zum „Masterplan Tourismus“ setzt Leitplanken für die Tourismuspolitik der Zukunft

Wien (OTS/BMAW) - „Der Tourismus hat sich schneller erholt als erwartet und befindet sich wieder auf der Überholspur. Das zeigt, dass die Maßnahmen der Bundesregierung zur Stärkung der Kaufkraft der Bevölkerung und zur Unterstützung der Betriebe funktionieren. Die Befürchtungen von leeren Energiespeichern und stillstehenden Skiliften haben sich nicht bewahrheitet. Der Tourismus ist zu einem Symbol für Stabilität in herausfordernden Zeiten geworden“, so Staatssekretärin für Tourismus Susanne Kraus-Winkler.

Die soeben veröffentlichten Nächtigungszahlen der Statistik Austria für das Jahr 2022 belegen das starke Comeback: Mit 136,93 Millionen Nächtigungen liegt die Branche nur knapp unter dem Vergleichsjahr 2019 (-10,3 Prozent) und zählt trotz Covid-Reisebeschränkungen im Q1 2022 zu den fünf nächtigungsstärksten Jahren. Auch die aktuellste Studie der Österreich Werbung zu den Winter- und Sommerpotenzialen 2023 zeigt, dass Reiselust ungebrochen und Reisebudget vorhanden sind. Drei von vier befragten Personen planen einen Sommerurlaub zu buchen, bei deutschen Urlaubern erwartet man sogar ein Plus von 5 Prozent zum starken Vorjahr.

Aktionsplan 2023/2024 zum Masterplan Tourismus stellt tourismuspolitische Weichen

Der Plan T - „Masterplan für Tourismus“ wurde 2019 veröffentlicht und ist seither die Grundlage für die Tourismuspolitik des Bundes. Sein Schwerpunkt liegt auf der Nachhaltigkeit in ihrer ökologischen, sozialen und ökonomischen Dimension. Obwohl sich Rahmenbedingungen durch die Pandemie und den russischen Angriffskrieg geändert haben, hält Kraus-Winkler am Plan T fest: „Gerade in Krisenzeiten benötigt man klare Strategien, wobei mit Nachhaltigkeit und Resilienz bereits 2019 die richtigen Schwerpunkte erkannt und gesetzt wurden. Deshalb sind die Ziele des Plan T aktueller denn je!“

Zur konsequenten Umsetzung präsentiert die Staatssekretärin nun den Aktionsplan 2023/2024, der Maßnahmen entlang der neun strategischen Handlungsfelder des Masterplan Tourismus definiert. Noch im 1. Quartal 2023 sollen gleich beide großen Säulen der Tourismuspolitik des Bundes auf ein nachhaltig-stabiles Fundament gestellt werden: Bei der Österreich Werbung stehen die Übergabe der Geschäftsführung sowie Optimierungen der Auslandsstrukturen an. Zudem soll die Neuausrichtung der gewerblichen Tourismusförderung abgeschlossen werden, sodass nachhaltige Investitionen von Tourismusbetrieben künftig noch gezielter gefördert werden (z.B. durch das Instrument des „Nachhaltigkeitsbonus“).

Darüber hinaus möchte die Staatssekretärin zu einer Versachlichung der öffentlichen Diskussion von Tourismusthemen beitragen (z.B. Wintersport). Dazu soll noch stärker auf die Analyse von Erfolgskennzahlen rund um Qualität (z.B. Tourismusgesinnung in den Regionen) sowie auf die Zusammenarbeit von Expertinnen und Experten gesetzt werden.

Unter den zahlreichen weiteren geplanten Aktivitäten hebt Kraus-Winkler exemplarisch den Data Space Tourism der Österreich Werbung, Hilfestellungen bei Betriebsweitergaben, die Überarbeitung der Lehrpläne an Tourismusschulen, die hervorragende Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) sowie Marketingmaßnahmen für den Kulinarikstandort hervor.

Alle Infos zum Plan T und Aktionsplan finden Sie unter

https://www.bmaw.gv.at/Themen/Tourismus/plan-t.html.

