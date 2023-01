6. Smart Green Island Makeathon auf Gran Canaria

Young Talents bearbeiten gemeinsam an vier Tagen digitale und nachhaltige Zukunftsideen zu innovativen Prototypen (FOTO)

Garching (ots) - Gran Canaria hat mit seinen unterschiedlichen Klimazonen ideale Voraussetzungen, um die Insel nachhaltig mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Bereits heute wird der Strombedarf zu einem Viertel durch erneuerbare Energien erzeugt, unter anderem mit dem neueröffneten und weltweit größten Windpark auf einer Insel. Die ITQ GmbH sieht seit Jahren dieses Potenzial und adressiert mit vielfältigen Projekten auf der Insel den digitalen Wandel und die notwendige globale Vernetzung zur Entschärfung des Fachkräftemangels.

Nach zweijähriger Pause lädt die ITQ GmbH junge Studierende zum 6. SMART GREEN ISLAND MAKEATHON ein. Mit dem Ziel, die angehenden Ingenieure zu innovativen und kreativen Fachkräften auszubilden und in direkten Kontakt mit Unternehmen zu bringen, veranstaltet die ITQ GmbH vom 01. bis 04. März 2023 das diesjährige Innovationsfestival auf Gran Canaria.

Zum 6. SMART GREEN ISLAND MAKEATHON treffen sich insgesamt 300 junge Studierende und Vertreter von Universitäten sowie internationalen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, um gemeinsam an innovativen und nachhaltigen Projektideen zu arbeiten. Ziel des viertägigen Make-Marathons ist, junge Menschen für den digitalen Fortschritt zu begeistern, ihnen das Bearbeiten von nachhaltigen Ideen zu ermöglichen und erste Prototypen zu entwerfen. Dabei sammeln die Young Talents wichtige Erfahrungen im Projektmanagement und verbessern ihre Soft Skills. Ein besonderes Highlight ist dieses Jahr die hybride Teilnahme aus Kolumbiens Hauptstadt Bogota. Dort gibt es bereits einen Aufbau von Smart Farming Anlagen. Gemeinsam mit einem Team der Universidad de los Andes sollen diese Anlagen auf Gran Canaria simuliert und in Bogota über eine IoT-Plattform angesteuert werden.

So entstehen innerhalb von nur vier Tagen erste Prototypen, die den Gedanken einer Smart Green Island - einer klimaneutralen Insel Gran Canaria - mit den Themen nachhaltige Technologien sowie Umwelt- und Klimaschutz vorantreiben. Der MAKEATHON bietet zudem für alle Teilnehmer aus 15 Nationen eine neuartige Recruiting-Plattform, um sich zu vernetzen und branchenführende Unternehmen kennenlernen zu lernen.

"Die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind weiterhin in den Unternehmen hoch im Kurs. Zudem zeigt der gravierende Fachkräftemangel, dass wir neue Wege im Recruiting einschlagen müssen. Die Nachfrage und das Interesse an unserem Innovationsfestival waren in diesem Jahr enorm groß. Mit unseren Sponsoren und Partnern verfolgen wir das Ziel, nachhaltige Innovationen voranzubringen und die junge Generation bestmöglich auf die digitale Zukunft vorzubereiten", so Dr. Rainer Stetter, Geschäftsführer der ITQ GmbH.

Insgesamt nehmen 25 Unternehmen am MAKEATHON teil. Neben finanzieller Unterstützung erarbeiten die Sponsoren im Vorfeld erste Ideen für nachhaltige Projekte, die von den Teilnehmern in Prototypen umgesetzt werden.

Der 6. SMART GREEN ISLAND MAKEATHON wird von nationalen sowie internationalen Sponsoren finanziell unterstützt. Besonderer Dank gilt den Platin-Sponsoren: B&R Industrial Automation, Murrelektronik, igus, Beckhoff Automation. Gold Sponsoren sind: Cabildo de Gran Canaria, Spegc, Fundacion Sergio Alonso, Vishay, Lorenz, MathWorks. Silber Sponsoren sind: TRUMPF, OPTIMA, AGCO/Fendt, , Honda R&D Europe, MVTec, Gruppo ASA, Packaging Valley.

Über ITQ GmbH

Die 1998 gegründete ITQ GmbH ist ein unabhängiges Engineering- und Beratungsunternehmen mit Fokus auf der Automatisierung und dem Maschinen- und Anlagenbau. Das erfahrene Expertenteam hat sich auf interdisziplinäre Problemlösungen rund um die Themen Software- und Systems Engineering spezialisiert. Zu den Kernkompetenzen zählen neben Software Engineering (Analyse, Design, Implementierung, Test) und Prozessverbesserung auch Projekt- und Krisenmanagement sowie Beratung und Coaching.

Die ITQ GmbH legt großen Wert auf anforderungsgerechte und zukunftsweisende Aus- und Weiterbildungskonzepte, die bereits bei den jüngeren Generationen ansetzen. Daher fördert die ITQ GmbH den akademischen Nachwuchs in praxisorientierten Studienprojekten sowie Technikworkshops für Kinder, Schüler und Flüchtlinge über die eigene Gerda Stetter Stiftung - Technik macht Spaß!

Weitere Informationen:

ITQ GmbH

Dr. Stetter ITQ S.L.U

SMART GREEN ISLAND MAKEATHON

Gerda Stetter Stiftung - Technik macht Spaß!

Bildmaterial:

SMART GREEN ISLAND MAKEATHON

Rückfragen & Kontakt:

ITQ GmbH

Caroline Schiller

Parkring 4

85748 Garching bei München

Germany

Tel: +49 89 321981-74

E-Mail: schiller @ itq.de

www.itq.de