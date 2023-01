ORF RSO Wien im Februar: Zwei Erstaufführungen bei Gastspielen in Dortmund und Salzburg

Wien (OTS) - Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Duncan Ward gastiert am 5. Februar im Konzerthaus Dortmund und am 8., 9. und 10. Februar im Großen Festspielhaus in Salzburg. Ö1 überträgt das Konzert am 10. Februar live. Am 18. Februar spielt das ORF RSO Wien unter Dirigent Markus Poschner im Wiener Musikverein und am 23. Februar unter dem Dirigat von Julian Rachlin im Wiener Konzerthaus.

Beim Gastspiel des ORF RSO Wien am Sonntag, den 5. Februar (18.00) im Konzerthaus Dortmund stehen Sofia Gubaidulinas Konzert für Viola und Orchester, ihr Orchesterwerk „Der Zorn Gottes“ sowie die deutsche Erstaufführung von Mieczysław Weinbergs 16. Symphonie auf dem Programm. Es dirigiert Duncan Ward, Solist ist der Bratschist Antoine Tamestit.

Am Mittwoch, den 8., am Donnerstag, den 9. und am Freitag, den 10. Februar (Konzertbeginn jeweils um 19.30 Uhr) ist das ORF RSO Wien zu Gast im Großen Festspielhaus Salzburg. Dirigiert werden die Konzerte von Duncan Ward, Solist auf der Viola ist Nils Mönkemeyer. Das Orchester präsentiert Gerhard E. Winklers „B-Beben“ und Bohuslav Martinůs Rhapsodie-Konzert für Viola und Orchester. Weiters steht Mieczysław Weinbergs 16. Symphonie am 8. (österreichische Erstaufführung) und am 9. Februar auf dem Programm. Am 10. Februar präsentiert das Orchester Dmitri Schostakowitschs 1. Symphonie in f-Moll. Ö1 überträgt das Konzert live.

Am Samstag, den 18. Februar (19.30 Uhr) präsentiert das ORF RSO Wien im Wiener Musikverein unter dem Dirigat von Markus Poschner Mark Andres „an“ für Violine und Orchester und Anton Bruckners 5. Symphonie in B-Dur. Solist ist der Violinist Ilya Gringolts. Der Konzertmitschnitt ist auf Ö1 am Dienstag, den 28. Februar (19.30) zu hören.

Am Donnerstag, den 23. Februar dirigiert Julian Rachlin das RSO im Wiener Konzerthaus (19.30 Uhr). Auf dem Programm stehen Modest Mussorgskys Ouvertüre zur Oper „Chowanschtschina“, Antonín Dvořáks Konzert für Violoncello und Orchester h-Moll mit Julia Hagen als Solistin sowie Alexander Glasunows „Die Jahreszeiten“. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am Freitag, den 3. März (19.30 Uhr). Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at/.

