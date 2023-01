Meldedaten:"Missbrauch hätte mit synthetischen Daten verhindert werden können."

MOSTLY AI, österreichisches Start-Up, nimmt Stellung anlässlich des weltweiten Datenschutztages morgen, 28.1.2023.

Hätte man die Daten synthetisiert, wären nicht echte Meldedaten der ÖsterreicherInnen in falsche Hände gelangt, sondern synthetische Datensätze, die keinen Rückschluss auf die Echtdaten ermöglichen. Dr. Tobias Hann 1/5

Dieses Verbrechen zeigt sehr deutlich, wie wichtig der verantwortungsvolle Umgang mit unseren Daten ist Dr. Tobias Hann 2/5

Denn es gibt eine Alternative für die Verwendung von echten Daten, nämlich KI-generierte synthetische Daten. Dr. Tobias Hann 3/5

Gerade bei Software-Tests, wofür die gestohlenen Melde-Daten verwendet wurden, gibt es immer wieder Sicherheitsprobleme, wenn Echtdaten verwendet werden. Damit eben keine Echtdaten im Internet oder Darknet verschwinden und für betrügerische Aktivitäten genutzt werden können, wurden KI-generierte synthetische Daten erfunden, nicht zuletzt von MOSTLY AI Dr. Tobias Hann 4/5

Unternehmen müssen noch viel mehr die Verantwortung für die ihnen anvertrauten persönlichen Daten übernehmen – vor allem jetzt, wo es Alternativen gibt. Dr. Tobias Hann 5/5

Wien (OTS) - Datenschutztag 28. 1.2023 - KI generierte synthetische Daten als Alternative zu Echtdaten!

Wien, 27. Jänner 2023…MOSTLY AI, österreichischer Pionier auf dem Gebiet der strukturierten synthetischen Daten, nimmt anlässlich des morgigen weltweiten Datenschutztages zum aktuellen Datendiebstahl und -missbrauch von 9 Millionen österreichischen Meldedaten Stellung: „ Hätte man die Daten synthetisiert, wären nicht echte Meldedaten der ÖsterreicherInnen in falsche Hände gelangt, sondern synthetische Datensätze, die keinen Rückschluss auf die Echtdaten ermöglichen. “ Synthetische Daten verhindern jede Art von Datenschutz-Verletzung, da sie vollständig anonym sind und keine Personen aus den Echtdaten identifiziert werden können.

" Dieses Verbrechen zeigt sehr deutlich, wie wichtig der verantwortungsvolle Umgang mit unseren Daten ist ", sagt Dr. Tobias Hann, CEO von MOSTLY AI, und fügt hinzu: „ Denn es gibt eine Alternative für die Verwendung von echten Daten, nämlich KI-generierte synthetische Daten. “ Synthetische Daten sind künstlich erstellte Datensätze, die auf Basis von Original-Datensätzen erstellt werden. Sie ermöglichen keinerlei Rückschlüsse auf die ursprünglichen (privaten und DSGVO-geschützten) Datenpunkte. Mit ihnen zu arbeiten verhindert jede Art von Datenschutzverletzung, da die Datensätze nicht auf tatsächliche Privatpersonen zurückgeführt werden können. Mit einem Wort: Synthetische Daten sind der Garant für die Wahrung der Privatsphäre.

Alternativen zur Verwendung von Echtdaten

KI-generierte Synthetische Daten gibt es seit wenigen Jahren; sie gelten in der Branche als „State-of-the-Art“-Alternative zu Echtdaten. So hat die EU jüngst in einem Bericht ihres Joint Research Centres die Verwendung von synthetischen Daten als kosteneffizientes und ausgereiftes Tool klassifiziert, das für Fairness, Diversity und Inklusion steht.[1] Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner geht davon aus, dass binnen zwei, drei Jahren mehr als 65% aller Daten synthetisiert sein werden.[2] Kein Wunder, stehen bis dahin, so die Schätzungen, 75% der Personen weltweit unter dem Schutz einer Datenschutzverordnung.

" Gerade bei Software-Tests, wofür die gestohlenen Melde-Daten verwendet wurden, gibt es immer wieder Sicherheitsprobleme, wenn Echtdaten verwendet werden. Damit eben keine Echtdaten im Internet oder Darknet verschwinden und für betrügerische Aktivitäten genutzt werden können, wurden KI-generierte synthetische Daten erfunden, nicht zuletzt von MOSTLY AI “, berichtet Hann aus der Praxis und appelliert: „ Unternehmen müssen noch viel mehr die Verantwortung für die ihnen anvertrauten persönlichen Daten übernehmen – vor allem jetzt, wo es Alternativen gibt. “

Globaler Pionier für Datenschutz aus Österreich

MOSTLY AI wurde 2017 in Wien gegründet und hat sich seitdem eine herausragende internationale Marktstellung im Bereich der KI-generierten synthetischen Daten erarbeitet: „2017 waren wir der absolute Pionier; einer der ersten, der eine Plattform zur Synthetisierung von Echtdaten entwickelt hat“, blickt Hann zurück. Heute gibt es 30+ Anbieter zum Thema. MOSTLY AI wurde in Wien gegründet, hat 2022 den Sprung über den Atlantik getan und baut gerade das Geschäft in den USA auf.

Über MOSTLY AI

MOSTLY AI leistet Pionierarbeit bei der Erzeugung synthetischer Daten für die Entwicklung von KI-Modellen und Software-Testing. Die synthetischen Datensätze von MOSTLY AI sehen genauso echt aus wie die Original-Kundendaten eines Unternehmens, mit genauso vielen Details, aber ohne die ursprünglichen persönlichen Datenpunkte - so können Unternehmen Datenschutzbestimmungen wie die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einhalten und sicherstellen, dass die genutzten Modelle fair und unvoreingenommen sind. Das schnell wachsende Unternehmen arbeitet derzeit mit mehreren Fortune-100-Banken und -Versicherungen in Europa und Nordamerika zusammen und verfügt über weitreichende Erfahrung, Unternehmen dabei zu helfen, aus synthetischen Daten geschäftlichen Nutzen zu ziehen. Erfahren Sie mehr unter www.mostly.ai





[1] https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128595

[2] https://www.ots.at/redirect/gartner1

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Brigitte Pawlitschek

results & relations GmbH

+43 676 3012616