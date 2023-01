Die Niederösterreichische Landtagswahl auf PULS 24, ATV & ZAPPN: Live-Berichterstattung, spannende Gäste, alle Zahlen & Ergebnisse

Dichtes Spezialprogramm mit Spitzenkandidat:innen, Bundespolitiker:innen, hochkarätigen Gästen & exklusiver Hochrechnung um 17 Uhr

Wien (OTS) - Am Wahltag, 29. Jänner, steht das Programm auf PULS 24 ab 9:00 Uhr den ganzen Tag im Zeichen der Landtagswahl in Niederösterreich und zeigt die neuesten Reaktionen, Entwicklungen und Ergebnisse. Ab 9:00 Uhr berichten zahlreiche Außenreporter:innen live vor Ort, und begleiten unter anderem die Spitzenkandidat:innen bei der Stimmabgabe. Durch die Sendung inklusive Live-Berichterstattung vor Ort, Trend-Prognosen, Analysen und mehr führen die PULS 24 News Anchor Bianca Ambros und Jakob Wirl. Am Wahltag zu Gast im PULS 24-Studio sind außerdem Kommunikationsberaterin Nina Hoppe; Susanne Puller, Ressortleiterin der APA Innenpolitik; Politikberater Peter Plaikner; die Doyenne der österreichischen Innenpolitik, Anneliese Rohrer und weitere Expert:innen.

Um 16 Uhr begrüßen PULS 24 Chefreporterin Manuela Raidl und Klaus Hermann, Geschäftsführender Chefredakteur der Kronen Zeitung, das Publikum live aus Sankt Pölten. Zu Gast sind Claus Pándi, Salzburg-Chefredakteur der Kronen Zeitung, sowie Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle.

Bei ATV-Moderator Meinrad Knapp sind ab 16:30 Uhr Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek zu Gast, der um 17:00 Uhr eine erste Trend-Prognose liefert. Zudem wird exklusiv die PULS 24/ATV/ARGE Wahlen Hochrechnung präsentiert. Um 17:45 sind die Wahlkampfmanager der antretenden Parteien in St. Pölten bei Manuela Raidl und Klaus Hermann zu Gast. Danach, um 18:35 Uhr, folgt eine Runde der Spitzenkandidat:innen.

Um 20:15 Uhr präsentiert PULS 24 eine Diskussion mit führenden Bundespolitiker:innen: Zu Gast sind ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz, die Klubobfrau der Grünen, Sigi Maurer, und der stellvertretende Klubobmann der NEOS, Nikolaus Scherak.

Auch ATV bietet am Sonntag, den 29. Jänner, mit „ATV Aktuell“ um 19:20 Uhr und „ATV Aktuell: Die Woche“ um 22:25 Uhr Wahlberichterstattung. Alle Formate und Sondersendungen zur Wahl sind auch in der führenden kostenlosen Streaming App ZAPPN abrufbar.

