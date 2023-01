„Heimat Fremde Heimat“ über den digitalen Alltag mit Behinderung

Am 29. Jänner um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Stefan Ribitsch präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 29. Jänner 2023, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

„Erklär mir, wie du lebst“ mit Matti und David (Folge 2)

In der zweiten Staffel der Serie „Erklär mir, wie du lebst“ gewähren Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen Einblicke in ihre Welt. Sie werden von Gleichaltrigen durch ihren schulischen und privaten Alltag begleitet, wodurch sie verschiedene Lebensrealitäten der jeweils anderen kennenlernen. In den Begegnungen wird klar, dass Selbstbestimmung und gelebte Inklusion möglich sind. In der zweiten Ausgabe treffen Matti und David aufeinander. Die Schüler entdecken nicht nur gemeinsame Hobbys wie das Trampolinspringen, auch im Alltag und beim Lernen finden sich Gemeinsamkeiten. Ein Beitrag von Adriana Jurić und Stefan Ribitsch.

Digitaler Alltag mit Behinderung

Durch Digitalisierung und technische Assistenz erleichtert und bereichert sich der Alltag von blinden und sehbehinderten Menschen erheblich. Bayram Ҫiğci vom Blinden- und Sehbehindertenverband ist österreichweit der erste technische Arbeitsassistent mit einer Seheinschränkung. Im Homeoffice erledigt er seine Arbeit mit Hilfe von Notebook, Tablet oder Handy. Wie das geht, zeigt er in diesem Beitrag.

