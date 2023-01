DANKE für 360.000 Handys in der Ö3-Wundertüte!

Das Nachhaltigkeitsprojekt der Ö3-Gemeinde ermöglicht wieder Unterstützung für Familien in Not in Österreich.

Wien (OTS) - Unbenutzte Handys aus der Schublade holen und spenden – und so der Umwelt und Familien in Not helfen: Das ist die einfache und wirksame Idee der Ö3-Wundertüte. In den vergangenen Monaten (Anfang November 2022 war der Aktionsstart) hat wieder das ganze Land alte Handys gesammelt und heute wurde im Ö3-Wecker Bilanz gezogen:

360.000 nicht mehr benutzte Handys hat die Ö3-Gemeinde im 18. Jahr der Aktion in die Ö3-Wundertüten gegeben. Die Geräte werden jetzt in einem umweltgerechten Prozess verwertet – der Erlös geht jeweils zur Hälfte an die Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel und der Caritas und ermöglicht schnelle Hilfe für Familien in Notlagen.

Die Ö3-Wundertüte – ein Gemeinschaftsprojekt eines ganzen Landes Die Aktion von Hitradio Ö3 in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Post, der Caritas und Licht ins Dunkel ist der hilfreiche und umweltfreundliche Verwertungsweg für nicht mehr benutzte Mobiltelefone. Viele helfen mit, die Ö3-Wundertüte so einfach und nachhaltig wie möglich zu machen: Die Wundertüten bestehen aus 100 Prozent Recyclingpapier, hergestellt von Lenzing Papier in Oberösterreich. Auch bei der Fertigung zählt Regionalität: VENDO Kommunikation + Druck GmbH in Vöcklabruck produziert die Wundertüten. Die Österreichische Post liefert die Wundertüten CO2-neutral aus und transportiert die Geräte aus ganz Österreich verlässlich retour ins Althandy-Verwertungszentrum nach Wien. Auch die Abfallsammelzentren in Oberösterreich haben mit Ö3-Wundertüten-Sammelboxen an allen Standorten eine flächendeckende Abgabemöglichkeit eingerichtet. Und erstmals lagen heuer auch in allen Magenta-Shops Wundertüten auf, nicht mehr benutzte Handys konnten direkt in den Shops abgegeben werden und auch die ausgemusterten Geräte der Kund/innen wurden zu einer nachhaltigen Spende. Hunderttausende Österreicher/innen haben seit November daheim, in Schulen, im Verein oder in Firmen gesammelt – und Licht ins Dunkel und die Caritas bürgen jetzt für die zielgerichtete Verwendung des Geldes aus der umweltgerechten Handyverwertung. So wird die Ö3-Wundertüte zum verlässlichsten und nachhaltigsten Wunder der Welt!

„Ö3-Wundertüten-Challenge 2022“: Schulen sammeln gemeinsam 14.657 Handys

Einen speziellen Beitrag zum Erfolg der Aktion haben wieder die Schulen geleistet: Hitradio Ö3, das Österreichische Jugendrotkreuz und die youngCaritas haben alle Schulen im Land eingeladen, gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen und in der Ö3-Wundertüte alte Handys zu sammeln. Herausgekommen ist ein Schulprojekt der ganz besonderen Art:

Die Schulen haben 14.657 Handys gesammelt und dabei Themen wie Umweltschutz und den Umgang mit Ressourcen mit sozialen Fragen wie etwa versteckter Armut vernetzt. Österreichweit haben die Mittelschule Stainz, die Schulen der Marienschwestern vom Karmel – Erla und das Bundesgymnasium Bludenz am meisten zum Sammelergebnis beitragen können, die Bundesländerwertung und weitere Detail-Ergebnisse gibt es unter folgendem Link:

Und ab sofort gilt für ganz Österreich: Alte Handys bereitlegen – die Ö3-Wundertüte kommt im Herbst wieder verlässlich in alle Haushalte im ganzen Land.

Die Ö3-Wundertüte – hilft Familien, hilft der Umwelt!

