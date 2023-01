Einladung zum Pressegespräch

Forschung für das „digitale Ohr“ der Zukunft: EU-Projekt „Listen2Future“ startet bei Infineon

Villach (OTS) - Am 1. Februar 2023 startet das europäische Forschungsprojekt „Listen2Future“ unter der Leitung von Infineon Austria in Villach. 27 Partner aus 7 Ländern forschen an neuartigen Mikrofon- und Ultraschallsensoren, um präzise Untersuchungen in der Medizin und Industrie zu revolutionieren. Im Rahmen des Pressegespräches stellen wir Ihnen unter anderem konkrete Anwendungen im Bereich der Gesundheitsversorgung vor.



Datum: Mittwoch, 1. Februar 2023

Start: 11:00 Uhr

Ort: Infineon Technologies Austria AG, Siemensstraße 2, 9500 Villach

Ihre Gesprächspartner sind:

Sabine HERLITSCHKA, Vorstandsvorsitzende Infineon Technologies Austria AG

Adam WHITE, Divisionspräsident Power & Sensor Systems Infineon Technologies AG

Yves GIGASE, Executive director ad interim. KDT JU (Key Digital Technologies Joint Undertaking)

Peter KAISER, Landeshauptmann von Kärnten

Wir bitten um Ihre ANMELDUNG bis 31. Januar 2023:

birgit.rader-brunner @ infineon.com Phone: 0676/8205-7178



Im Fall einer Online-Teilnahme senden wir Ihnen den Link nach Anmeldung zu.



Rückfragen & Kontakt:

Infineon Technologies Austria AG

Communications & Public Policy

Mag. Birgit Rader-Brunner

Tel.: +43 51777-17178

birgit.rader-brunner @ infineon.com