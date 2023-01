NEOS am Holocaust-Gedenktag: „Dürfen nicht aufhören, zu erinnern“

Meinl-Reisinger: „,Niemals wieder‘ ist Auftrag an uns selbst - kein bloßer Appell.“

Wien (OTS) - „Heute gedenken wir der Millionen Opfer des Nazi-Regimes. Nennen wir ihre Namen, erzählen wir ihre Geschichten, geben wir sie den nächsten Generationen weiter. Wir dürfen nicht aufhören, uns der Verbrechen der Shoa bewusst zu sein. Wir dürfen nicht aufhören, zu erinnern“, sagt NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger anlässlich des Gedenktages an die Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau im Jahre 1945.



„Wir müssen in diesem Bewusstsein aus historischer Verantwortung heraus wachsam sein. ,Niemals wieder‘ ist ein Auftrag an uns selbst und kein bloßer Appell. ,Niemals wieder‘ bedeutet, Verantwortung zu übernehmen – indem wir in unserer Gesellschaft antisemitische und menschenverachtende Tendenzen aller Art klar benennen und niemals akzeptieren", sagt Meinl-Reisinger.

