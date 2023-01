Holocaust-Gedenktag - SPÖ-Bayr: Gerade jetzt ist es wichtig, die Geschichte wachzuhalten!

Gedenkkundgebung heute, Freitag, um 14.00 Uhr am Heldenplatz

Wien (OTS/SK) - Vor 78 Jahren wurde das nationalsozialistische Vernichtungslager Auschwitz befreit. Es steht bis heute exemplarisch für den von den Nazis organisierten Genozid an Jüd*innen sowie an Rom*nja und Sinti*zze. „Gerade jetzt, wenn Antisemitismus, der nie verschwand, wieder an die Oberfläche gelangt. Gerade jetzt, wenn Jüd*innen erneut in Sorge und Angst leben und Rom:nja und Sinti:zze noch immer Diskriminierung erleben. Gerade jetzt ist es wichtig, die Geschichte wachzuhalten und weder die Nazi-Verbrechen noch die zerstörerische Ideologie, die zu diesen Verbrechen geführt hat, zu vergessen oder zu verdrängen“, fordert Petra Bayr, SPÖ-Nationalratsabgeordnete und Generalberichterstatterin gegen Rassismus und Intoleranz der parlamentarischen Versammlung des Europarats anlässlich des Holocaust-Gedenktages am 27. Jänner. ****

„Wir sind die letzte Generation, die Zeitzeug*innen zuhören kann. Es ist unser aller Aufgabe, die Erinnerungen aufrechtzuerhalten. Es ist die Aufgabe der gesamten Gesellschaft, gegen Antisemitismus und Antiziganismus aufzustehen“, mahnt Bayr.

Das Bündnis „Jetzt Zeichen setzen“ und alle Bündnispartner*innen laden heute, Freitag, zu einer Gedenkkundgebung um 14.00 Uhr am Heldenplatz ein, um den in der Shoah ermordeten Jüd*innen sowie den ermordeten Rom*nja und Sinti*zze zu gedenken.

http://www.jetztzeichensetzen.at/

