oekostrom AG: Wie kann die Klimakrise in einer Demokratie bewältigt werden?

Podcast-Reihe startet mit Irmgard Griss ins neue Jahr

Wien (OTS) - Die Podcast-Reihe „Freitag in der Arena“ startet mit Irmgard Griss, Politikerin, Juristin und ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes, ins neue Jahr. Griss spricht mit oekostrom AG-Vorstand Ulrich Streibl und Moderator Tom Rottenberg darüber, warum sich die Gesellschaft mehr politisieren muss, was Kinderrechte mit Klimapolitik zu tun haben und wieso sie trotz allem die Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft nicht verliert.

„Was wir an Chancen verspielen und an Zukunft ruinieren, ist absolut unverantwortlich. Wir könnten an so vielen Rädern drehen“, so Irmgard Griss zu Beginn des Gesprächs. Damit die Politik in der Klimakrise handelt, brauche es Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung: „Wir müssen darauf hinwirken, dass die Leute merken: Der Hut brennt, wir müssen etwas tun. Es bringt nichts, wenn wir weitertun wie bisher. Es ist nicht nur in Pakistan eine Katastrophe, wenn dort ganze Landstriche überflutet werden oder Hänge ins Rutschen kommen, auch bei uns kommt das.“

Ein Schlüssel zur Bewusstseinsbildung sei laut Griss, das Interesse für Politik zu wecken. Dieses Ziel könne man durch eine stärkere Bürger:innenbeteiligung erreichen, z. B. durch Bürger:innenräte in den Gemeinden: „Politik ist die Gestaltung dessen, wie wir leben wollen – das betrifft uns alle, deshalb müssen wir uns auch einbringen.“

Irmgard Griss‘ Tipp am Freitag: „Mich hat ‚Tomorrow‘ sehr beeindruckt. Der Film bringt nahe, welche Entwicklungen wir erleben und zeigt auch, dass es Möglichkeiten gibt damit klarzukommen. Wohlstandsverlust bringt ein anderes Leben mit neuen Qualitäten und muss keine Verschlechterung bedeuten.“

Die nächste Folge erscheint am Freitag, den 17. Februar 2023, mit Daniel Huppmann, Mitglied bei Scientists for Future und wissenschaftlicher Mitarbeiter am International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA).

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ direkt auf der Website der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

oekostrom AG – für eine Energieversorgung mit Zukunft

Die oekostrom AG ist nicht nur Teil der Energiewende – wir treiben Klimaschutz aktiv als Vorreiterin voran. Wir agieren immer und zu jeder Zeit transparent, partnerschaftlich und fair. Fair zum Planeten, zur Gesellschaft, unseren Weggefährt:innen und Kund:innen. Wir erzeugen 100 % sauberen Strom aus Windkraft- und Sonnenergieanlagen. Wir liefern 100 % Strom aus österreichischer Erzeugung an unsere Kund:innen und setzen uns aktiv für eine ökologische, zukunftsfähige Energieversorgung ein.

1999 aus der Anti-Atom- und Klimaschutzbewegung heraus gegründet ist die oekostrom AG heute die größte unabhängige Energiedienstleisterin in Österreich. Die klare Haltung, das Richtige – im Sinne einer erneuerbaren Energiezukunft – zu tun, hat sie dabei stets mitgenommen. Die oekostrom AG bietet vielfältige Handlungsoptionen für Menschen, die einen aktiven Beitrag für den Klimaschutz leisten wollen: Sei es als Kund:in, Aktionär:in, Produzent:in oder einfach als engagierter Mensch.

