IV eröffnet state-of-the-art Media Center im Haus der Industrie

Neuaufstellung der IV-Kommunikation abgeschlossen – modernes Media Center unterstreicht Fokus auf digitale Kommunikation und multimediale Formate

Wien (OTS) - Die Industriellenvereinigung (IV) stellt ihre Kommunikation digital und multimedial auf neue Beine und eröffnet zu diesem Zweck ein modernes Media Center im Haus der Industrie. Nach 7 Monaten Umbauarbeiten umfasst das technische Herz des ebenfalls heuer geschaffenen Bereichs “Strategie & Kommunikation” ein state-of-the-art Studio mit LED-Wall, das Video- und Audioproduktionen in TV-Qualität ermöglicht.

“Kommunikation und Strategie sind essenzielle Grundpfeiler einer zukunftsorientierten Interessenvertretung – und werden zukünftig noch weiter an Bedeutung gewinnen. Deshalb war es naheliegend, sie in einem schlagkräftigen Stabsbereich zusammenzufassen. Jetzt gehen wir den nächsten logischen Schritt und schaffen mit einem der modernsten Media Centers in Österreich das Fundament für multimediale Formate, die Standpunkte und Positionen noch besser nach außen tragen. Die IV setzt damit auf Interessenvertretung 2.0”, sagt Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung.

“Vor mehr als 25 Jahren hatten wir in diesem Raum einen Newsroom eingerichtet, der – wie damals üblich – vor allem auf die Content Produktion im Print- und Webbereich ausgerichtet war. Jetzt freuen wir uns, dieses Konzept mit dem Media Center weiterentwickeln zu können, um aktuellen und zukünftigen multimedialen Ansprüchen an Kommunikation und Medienkonsum gerecht werden zu können”, so Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung.

Ein Ziel - des neu aufgestellten Kommunikations-Teams rund um Bereichsleiter Dominik Futschik und Bereichsleiter-Stellvertreterin Maria Schmidt-Iankova - ist es, den Schwerpunkt auf multimediale Formate – insbesondere Video – zu vertiefen und durch das Media Center die kommunikative Schlagkraft weiter zu erhöhen. „Das ist auch der Anspruch, den wir an unsere neue Kommunikationsstrategie haben: Moderne strategische Mitgliederkommunikation ergänzt durch Infotainment-Formate, die für die Industrie wichtige Themen in die Breite tragen", erklärt Dominik Futschik.

Technische Eckpunkte

Das Media Center der IV am Schwarzenbergplatz im Zentrum von Wien bietet auf knapp 80 Quadratmetern ein Studio für Podiumsdiskussionen, Pressekonferenzen, Videointerviews oder Podcasts in unterschiedlichen Settings. Den Rahmen bildet mit 15 Quadratmetern eine der modernsten LED-Videowände des Landes. Die Aufnahmen in 4K-Qualität erfolgen mit bis zu fünf Kameras, die aus dem eigenen Regieraum remote gesteuert werden und bei Bedarf auch als Live-Stream ausgespielt werden können. Je nach Setting bietet das Media Center Platz für ein Publikum von bis zu 30 Personen.

Für die Industriellenvereinigung entstehen in diesem Media Center moderne Formate, mit denen auch neue Zielgruppen angesprochen werden sollen. Mit “Sports & Economics – dem IV-WM-Studio” ist ein erster solcher Erfolg gelungen. In der 9-teiligen Serie warfen IV-Chefökonom Christian Helmenstein und IV-Moderatorin Sara Grasel einen ökonomischen Blick auf die Fußball-WM 2022, kommentierten einzelne WM-Begegnungen und analysierten mit hochkarätigen Gästen aus Wirtschaft, Politik, Sport und Wissenschaft Aspekte wie Nachhaltigkeit und internationale Handelsbeziehungen.

In den kommenden Wochen sind weitere Videoformate geplant. Darüber hinaus wird die IV ihre Mitglieder künftig multimedial unterstützt über aktuelle Themen informieren – sei es in virtuellen Live-Hintergrundgesprächen mit Expertinnen und Experten, Video-Interviews oder Podiumsdiskussionen im Media Center.

Alle weiteren Infos zum neuen IV-Media Center finden Sie hier.



