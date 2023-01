Knapp jede:r Zweite hat Affinität zu Leasing

Wien (OTS) - Ein Auto selbst zu besitzen ist heutzutage nicht immer notwendig. Schließlich gibt es mit Leasing auch eine gute Alternative zum Besitz. Doch auch neuere Formen kommen auf den Markt, wie etwa das Auto-Abo-Modell, bei dem bis auf die Kosten für den Treibstoff alles – auch Versicherung, Wartung, Steuern und Verschleiß – mit einem monatlichen Festpreis abdeckt sind, und gewinnen an Attraktivität. Wie die Österreicher:innen dazu stehen, dem ist die AutoScout24-Trendumfrage* nachgegangen.

Ein Auto zu leasen ist den Österreicher:innen nicht fremd. 3 von 10 Autobesitzer:innen haben bereits einmal ein Auto geleast, unter den Vielfahrer:innen, die mehr als 20.000 Kilometer pro Jahr zurücklegen, sogar beinahe jede:r Zweite. Weitere 17 Prozent können sich Leasing vorstellen, rund 20 Prozent fänden es interessant, ein Fahrzeug zu leasen, bräuchten aber noch mehr Informationen. Nicht in Frage kommt es für 37 Prozent der Befragten.

Während Leasing eine hohe Bekanntheit hat, ist das Auto-Abo als jüngeres Modell gerade einmal 3 von 10 Befragten ein Begriff. Unter den Altersgruppen gibt es wenig Unterschiede, im Geschlechtervergleich zeigt sich allerdings, dass es unter Männern (38 Prozent) eine höhere Bekanntheit aufweist als unter Frauen (22 Prozent).

Während die Österreicher:innen Leasing gegenüber tendenziell aufgeschlossen sind, ist die Gedanke, ein Auto zu abonnieren, nur für 28 Prozent vorstellbar. Wer allerdings die Absicht hat, in den nächsten 12 Monaten einen PKW zu kaufen, ist dem Abo-Modell gegenüber aufgeschlossener (41 Prozent können es sich vorstellen).

Wer sich vorstellen kann, ein Abo-Modell für ein Fahrzeug zu nutzen, sieht vor allem praktische Vorteile. 61 Prozent sagen, der Hauptgrund, das Modell in Betracht zu ziehen, liegt darin, sich um nichts mehr kümmern zu müssen – vom Pickerl über Reifenwechsel bis hin zur Vignette. Auch Flexibilität spielt für die Interessent:innen eine Rolle: 42 Prozent finden es praktisch, durch das Abo-Modell rasch umsteigen zu können, wenn sich die Lebensumstände ändern, 38 Prozent finden den Gedanken gut, relativ unkompliziert das Modell wechseln zu können, 31 Prozent reizt es einfach, in kürzeren Abständen verschiedene Autos fahren zu können. Immerhin 21 Prozent geben zudem an, dass Abo-Modelle dem Zeitgeist entsprechen.



Über die Trendumfrage:

* Für die Trendstudie hat Integral Markt- und Meinungsforschung im Jänner 2022 für AutoScout24 500 österreichische Autobesitzer:innen von 18 bis 69 Jahren online repräsentativ für diese Zielgruppe befragt.

