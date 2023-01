DDSG Blue Danube fährt 2022 wieder mit voller Kraft voraus

2022 wurden bereits wieder 240.000 Passagiere auf der Donau befördert und 114.783 Stromkilometer zurückgelegt. Rund 200-mal wurden die sieben Schiffe verchartert.

Die DDSG Blue Danube hat sich auch während der Pandemie als unverzichtbares Freizeitangebot für die Wienerinnen und Wiener erwiesen. Die steile Entwicklung der Passagierzahlen im letzten Jahr geht Hand in Hand mit der exzellenten Leistung der Wiener Tourismusbranche Peter Hanke, Wirtschaftsstadtrat, Stadt Wien 1/4

Wir sind stolz darauf, dass immer mehr Menschen aus Österreich die schönsten Seiten Wiens und der Wachau von der Donau aus entdecken. Mit 174 Fahrten hat sich das Chartergeschäft sehr positiv entwickelt. Die Schiffe werden intensiv für Firmenevents, private Feierlichkeiten oder Hochzeiten genutzt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer, DDSG Blue Danube 2/4

Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen ist die DDSG Blue Danube schnell in wirtschaftlich ruhiges Gewässer gefahren und hat ihr Angebot intelligent weiterentwickelt Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer, Wien Holding 3/4

Die Flotte der DDSG Blue Danube hat schnell Fahrt aufgenommen und Kurs auf das Vor-Pandemie-Niveau genommen. Sobald es nach Wegfall der Covid-19-Einschränkungen wieder möglich war, sind unsere Schiffe wieder mit guter Auslastung ausgelaufen Wolfgang Hanreich, Geschäftsführer, DDSG Blue Danube 4/4

Wien (OTS/LCG) - Die erfreuliche Rückkehr des Tourismus lässt auch die DDSG Blue Danube als wichtigen Player in der touristischen Wertschöpfung mit Volldampf aus den Pandemie-Jahren fahren. 13,2 Millionen Nächtigungen wurden 2022 in der Bundeshauptstadt gezählt. An Bord der sieben Schiffe checkten im zurückliegenden Jahr 240.000 Passagiere ein. Mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2021, wo es noch für 107.000 Passagiere „Leinen los!“ hieß. In Anbetracht der pandemiebedingten Einschränkungen im ersten Quartal 2022 knüpft die in Wien beheimatete Schifffahrtsgesellschaft nahtlos an die positive Entwicklung vor Ausbruch von Covid-19 an. 2019 wurden in zwölf Monaten 325.000 Passagiere (durchschnittlich rund 27.000 pro Monat) begrüßt. Bereits in den Sommermonaten (Juni bis September 2022) wurde letztes Jahr die durchschnittliche Zahl von 42.000 Passagieren pro Monat wieder erreicht. 2022 absolvierte die Flotte der DDSG Blue Danube 4.500 Anlegungen in Wien und der Wachau und legte 114.783 Stromkilometer auf der Donau und dem Donaukanal zurück.

„Die DDSG Blue Danube hat sich auch während der Pandemie als unverzichtbares Freizeitangebot für die Wienerinnen und Wiener erwiesen. Die steile Entwicklung der Passagierzahlen im letzten Jahr geht Hand in Hand mit der exzellenten Leistung der Wiener Tourismusbranche“ , so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

„Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen ist die DDSG Blue Danube schnell in wirtschaftlich ruhiges Gewässer gefahren und hat ihr Angebot intelligent weiterentwickelt“ , ist Wien-Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer überzeugt.

„Die Flotte der DDSG Blue Danube hat schnell Fahrt aufgenommen und Kurs auf das Vor-Pandemie-Niveau genommen. Sobald es nach Wegfall der Covid-19-Einschränkungen wieder möglich war, sind unsere Schiffe wieder mit guter Auslastung ausgelaufen“ , bilanziert Geschäftsführer Wolfgang Hanreich.

„Wir sind stolz darauf, dass immer mehr Menschen aus Österreich die schönsten Seiten Wiens und der Wachau von der Donau aus entdecken. Mit 174 Fahrten hat sich das Chartergeschäft sehr positiv entwickelt. Die Schiffe werden intensiv für Firmenevents, private Feierlichkeiten oder Hochzeiten genutzt“ , kommentiert Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Genuss an Bord in Zahlen

Zur positiven Entwicklung trägt das breitgefächerte Angebot an Themen- und Eventfahrten bei, das in diesem Jahr nochmals ausgebaut wird und überwiegend regionales Publikum mit der DDSG Blue Danube ablegen lässt.

Die Flussfahrten regen den Appetit der Passagiere an, die auf allen sieben Schiffen von Gastronomiepartnern mit leichter maritimer Küche und Wiener Schmankerln sowie Weinen aus der Region verwöhnt werden. Auch die kulinarische Bilanz schmeckt überzeugend. Unter anderem wurden an Bord der DDSG-Blue-Danube-Flotte 37.795 Schnitzel verzehrt und 25.371 Apfelstrudel verspeist.

Weitere Informationen auf ddsg-blue-danube.at

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bilder hier downloaden!

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://www.twitter.com/akhaelss

https://www.leisure.at/presse