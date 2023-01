Theatertreffen Berlin: Staatssekretärin Mayer gratuliert Burgtheater, Holzinger und Preuss zu internationalem Erfolg

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an das Burgtheater-Ensemble, die beiden jungen Regietalente Lucia Bihler und Rieke Süßkow und den künstlerischen Leiter Martin Kušej! Mit einer Einladung von gleich zwei Produktionen zum Berliner Theatertreffen geehrt zu werden ist eine besondere Würdigung der künstlerischen Leistung des Burgtheaters. Ich freue mich sehr, dass sich ‚Die Eingeborenen von Maria Blut‘ nach dem Roman von Maria Lazar in der Regie von Lucia Bihler und ‚Zwiegespräch‘ von Peter Handke in der Regie von Rieke Süßkow unter den zehn bemerkenswertesten Produktionen finden und gratuliere herzlich zu diesem schönen, internationalen Erfolg“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Ebenso freue ich mich sehr mit der Wiener Choreografin Florentina Holzinger über ihre Nominierung für ‚Ophelia's Got Talent‘, einer Produktion der Berliner Volksbühne und dem Vorarlberger Philipp Preuss, der sich mit seiner ‚Hamlet‘-Inszenierung für das Anhaltischen Theater Dessau ebenso in der Top-Ten-Auswahl findet“.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Ina Gayed, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+4366478028677

ina.gayed @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at