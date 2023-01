Die gemeinnützige Rainwater Charitable Foundation gibt die Gewinner des vierten jährlichen Rainwater-Preises für Gehirnforschung bekannt

Fort Worth, Texas (ots/PRNewswire) - Die Preisträger werden für ihre innovativen Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der neurodegenerativen Krankheiten ausgezeichnet

Die Rainwater Charitable Foundation, eine der größten unabhängigen Institutionen zur Förderung der Forschungsaktivitäten im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen, hat heute die diesjährigen Preisträger des Rainwater Annual Prize für herausragende Innovationen in der Forschung zu neurodegenerativen Erkrankungen und für innovative Nachwuchsforschende bekannt gegeben. Der diesjährige Preis für herausragende Innovation wird an ein Team verliehen: Dr. C. Frank Bennett, Ionis; Dr. Don W. Cleveland, University of California San Diego (UCSD) und Dr. Timothy M. Miller, Washington University. Dr. Susanne Wegmann, Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), erhält den Rainwater-Preis für Innovative Nachwuchswissenschaftler. Die Preise werden während der Eurotau-Konferenz 2023 am 27. April 2023 in Lille, Frankreich, verliehen.

Das Rainwater-Prize-Programm würdigt wissenschaftliche Fortschritte bei der Entwicklung neuer Behandlungsmethoden für neurodegenerative Erkrankungen, die mit der Akkumulierung von Tau-Protein im Gehirn einhergehen, und unterstützt wissenschaftliche Entdeckungen, indem es das Bewusstsein für die Forschungslücken bei neurodegenerativen Erkrankungen schärft, neue Forschungskräfte auf das Gebiet der Tauopathie aufmerksam macht und wissenschaftliche Leistungen auszeichnet, die zu neuartigen, wirksamen Behandlungsmethoden führen könnten.

Der Rainwater-Preis für Outstanding Innovation in Neurodegenerative Disease Research („Herausragende Innovation in der Erforschung neurodegenerativer Krankheiten") wird vergeben an:

Die Mitarbeitenden Drs. Bennett, Cleveland und Miller für ihre Arbeit, mit der sie in den letzten 20 Jahren die Antisense-Technologie zur Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen wie ALS, Chorea Huntington, Alzheimer und Tauopathien entscheidend vorangebracht haben.

Dr. Bennett, Chief Scientific Officer bei Ionis , entwickelt die Antisense-Technologie weiter und vergrößert die Arzneimittelforschungsplattform von Ionis. Er beschäftigt sich bereits seit 30 Jahren mit Antisense-Oligonukleotiden. Vor fast 20 Jahren fing er an, das Potenzial der Antisense-Technologie für die Entwicklung von Therapien für ALS und spinale Muskelatrophie (SMA) zu untersuchen. Das erste Medikament zur Behandlung von SMA, Nusinersen, wurde 2016 von der FDA zugelassen und ist inzwischen in mehr als 50 Ländern weltweit zugelassen. Zurzeit arbeitet er an einem Medikament zur Behandlung der Huntington-Krankheit, das sich in der Spätphase der klinischen Erprobung befindet, und ist maßgeblich an der Erforschung und Entwicklung anderer Medikamente für neurologische Krankheiten beteiligt.

, entdeckte, isolierte und bestimmte die Eigenschaften des Tau-Proteins, der Hauptkomponente der intrazellulären filamentösen Ablagerungen, die für eine Reihe von neurodegenerativen Erkrankungen wie die Progressive Supranukleäre Blickparese kennzeichnend sind. In Zusammenarbeit mit Bennett und Miller entwickelte er Designer-DNA-Medikamente, die Gene im menschlichen Nervensystem ausschalten. Diese wurden in sieben verschiedenen klinischen Studien zur Behandlung von ALS, Chorea Huntington, Parkinson und Alzheimer untersucht. Dr. Miller, Stellvertretender Forschungsleiter, und David Clayson, Professor für Neurologie an der Washington University School of Medicine in St. Louis, ist seit mehr als zwei Jahrzehnten federführend bei der Entdeckung wirksamer Therapien für neurodegenerative Erkrankungen wie ALS und Tauopathien. Im Jahr 2007 hat Dr. Miller ein Programm zur translationalen ALS-Forschung ins Leben gerufen und erfolgversprechende Studien zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit neurologischen Erkrankungen initiiert. Die jüngsten Ergebnisse mit dem von Cleveland und Bennett entwickelten SOD1-ASO zeigen eine signifikante Wirkung bei der Verlangsamung von SOD1-ALS. Sein Labor leitete die Frühphasen der Entwicklung von BIIB080/IONIS-MAPTRx, einem Antisense-Medikament, das die Tau-mRNA und das Tau-Protein als Therapie für Tauopathien senkt.

„Dieser Preis ist eine große Ehre, und ich freue mich darauf, diese Forschungsgelder für die nächste Runde der Forschungsarbeiten zu nutzen", sagte Dr. Cleveland. „Das Geld des Rainwater Prize wird dazu beitragen, die Entwicklung von Strategien zur Bildung neuer Neuronen und zur chronischen Unterdrückung von Tau fortzusetzen."

Rainwater Prize für innovative Nachwuchsforschende:

Dr. Wegmann, Leiterin der Forschungsgruppe am DZNE, untersucht die Auswirkungen des Tau-Proteins auf neurodegenerative Erkrankungen, indem sie verschiedene experimentelle Modelle und Methoden einsetzt, um die normale Funktion von Tau und deren Störung im erkrankten Gehirn aufzudecken. Sie hat einen Weg gefunden, den schwierigen Sprung vom Reagenzglas zum Menschen zu überwinden, indem sie biochemische, biophysikalische und zytologische Ergebnisse am postmortalen menschlichen Gehirngewebe validiert. Ihr allgemeines Interesse an der Lösung komplexer Probleme bewog sie dazu, ein Ingenieurstudium zu absolvieren und sich später mit Biophysik und der Tau-Pathologie des Gehirns zu beschäftigen. Gegenwärtig konzentrieren sich Wegmann und ihre Gruppe darauf, neue Interaktionen von Tau zu identifizieren und die Rolle der Phasentrennung von Tau bei Alzheimer und Tauopathien zu bestimmen.

„Ich fühle mich sehr geehrt! Mit dem Preisgeld werde ich meine Forschungen zur Frage fortsetzen, wie das Tau-Protein seine toxische Wirkung auf unterschiedliche Weise ausübt, die noch nicht vollständig verstanden ist", sagte Dr. Wegmann. „Wir verstehen die tatsächliche Funktion dieses Proteins noch nicht und wollen versuchen, unser Wissen über seine grundlegende Biologie zu erweitern, um die Krankheitsforschung zu unterstützen."

Die Drs. Cleveland, Bennett, Miller und Wegmann wurden für die Preise Rainwater Prize's Outstanding Innovation (400.000 US-Dollar) und Early-Career (200.000 US-Dollar) nominiert, welche auf veröffentlichten und von Fachleuten begutachteten Forschungsarbeiten beruhen, die einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen leisten. Sie wurden auf der Grundlage der Qualität der Forschung und der Anwendbarkeit auf die Tauopathie, der Führungsqualitäten, der Mentorschaft und des positiven Einflusses innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft ausgewählt.

„Ich könnte mich über die diesjährigen Gewinner des Rainwater Prize nicht mehr freuen", sagte Todd Rainwater, Trustee der Rainwater Charitable Foundation. „Mit der Verleihung des Preises für innovative Spitzenleistungen an eine Gruppe von Wissenschaftlern, die gemeinsam die Arzneimittelforschung vorantreiben, wird die Bedeutung der Teamforschung gewürdigt. Die Auswahl von Dr. Wegmann für den diesjährigen Nachwuchspreis unterstreicht die spannenden wissenschaftlichen Entdeckungen, die in Europa und weltweit gemacht werden. Ich weiß, dass mein Vater sehr stolz auf diese Forschenden und ihre Fortschritte in diesem Bereich wäre."

Weitere Informationen zu den diesjährigen Gewinnern finden Sie unter www.rainwaterprize.org.

Informationen zur Rainwater Charitable Foundation's Medical Research Die Rainwater Charitable Foundation (RCF) wurde in den frühen 1990er-Jahren von dem bekannten privaten Kapitalgeber und Philanthropen Richard E. Rainwater gegründet. Die RCF unterstützt eine Reihe von Programmen in den Gebieten K-12-Bildung (vom Kindergarten bis zum 12. Schuljahr), medizinische Forschung und andere wohltätige Zwecke. Das medizinische Forschungsteam der Rainwater Charitable Foundation leitet das Tau-Konsortium und das Rainwater-Preisprogramm, um die Entwicklung neuer Diagnose- und Behandlungsmethoden für neurodegenerative Erkrankungen im Zusammenhang mit Tau zu beschleunigen. Mit über 161 Millionen Dollar, die bis heute in die medizinische Forschung investiert wurden, hat die Rainwater Foundation dazu beigetragen, dass acht Behandlungen in der Erprobung am Menschen eingesetzt werden konnten. Weitere Informationen finden Sie auf rainwatercharitablefoundation.org.

