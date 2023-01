Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 27.1.: „Konventionell unkonventionell“

Wien (OTS) - „Konventionell unkonventionell“ lautet der Titel des Interviews, das Volker Obermayr mit Palfinger-Chef Andreas Klauser führt – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 27. Jänner um 9.42 Uhr in Ö1.

Seit 2018 leitet Andreas Klauser die Palfinger AG. Das Unternehmen in Bergheim nahe der Stadt Salzburg ist mit seinen Kran- und Hebesystemen Weltmarktführer. Im Ö1-Interview mit Volker Obermayr erklärt er den Kurs während der Krisen. Er fordert Reformen, um Industrie in Österreich sowie Europa zu halten, und er skizziert den Weg des Unternehmens vom klassischen Maschinenbauer hin zu einem Hightech-Konzern.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Bernadette Aigner

01 87878/19121

bernadette.aigner @ orf.at